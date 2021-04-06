Ученые обнаружили генетическую связь между лицом и формой мозга 6.04.2021, 16:57

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Авторы работы применили методологию, которую до этого они использовали для выявления генов.

Международная команда ученых из Великобритании, Бельгии и Соединенных Штатов определила 76 генетических участков, влияющих на форму мозга человека и в то же время на форму его лица. Исследование опубликовано в журнале Nature Genetics (перевод – naked-science.ru).

Ранее специалисты уже предполагали генетическую связь между мозгом и лицом, однако знания в этой области базировались на изучении модельных организмов и клинических данных об исключительно редких состояниях. «Мы же решили составить карту генетической связи между лицом и формой мозга человека в более широком смысле, а также для часто встречающихся генетических вариаций в большей, неклинической популяции», — отметил профессор Питер Клаас из лаборатории визуализации генетики в Лёвенском католическом университете (Бельгия).

Авторы работы применили методологию, которую до этого они использовали для выявления генов, определяющих форму лица. «Тогда мы проанализировали трехмерные изображения лиц и связали несколько точек данных на них с генетической информацией, чтобы найти корреляции», — добавил Клаас. Так ученым удалось идентифицировать различные гены, формирующие переднюю часть головы человека.

В новом исследовании научная группа взяла данные о МРТ-сканировании мозга и генетическую информацию почти по 20 тысячам людей европейского происхождения из Британского Биобанка. «Чтобы была возможность анализировать снимки МРТ, нужно было измерить мозг, показанный на снимках. Особенно мы сосредоточились на вариациях складчатой поверхности мозга, имеющей «форму ореха». Затем мы связали данные анализа изображений с доступной генетической информацией. По итогу удалось определить 472 местоположения генома, которые влияют на форму нашего мозга. О 351 из них ранее никогда не сообщалось. К удивлению, мы обнаружили, что 76 геномных участков, предсказывающих форму мозга, связаны и с формой лица», — рассказали ученые.

Помимо этого, они выявили доказательства того, что генетические сигналы, влияющие как на мозг, так и на форму лица, преобладают в тех областях генома, которые регулируют активность генов во время эмбриогенеза (образование и развитие эмбриона), либо в лицевых клетках-предшественниках, либо в развивающемся мозге. И это неудивительно, ведь мозг и лицо формируются скоординировано, однако исследователи не предполагали, что связь будет столь генетически сложной и окажет такое влияние на человеческую изменчивость.

Тем не менее явная генетическая зависимость между лицом и формой мозга никак не влияла на поведенческие и когнитивные особенности человека, а также на риск развития заболеваний вроде болезни Альцгеймера, шизофрении и биполярного расстройства. Следовательно, новые данные позволят опровергнуть некоторые псевдонаучные мнения о том, что лицо может рассказать о «сущности» его обладателя. По словам исследователей, даже при помощи передовых технологий нельзя предугадать чье-либо поведение, руководствуясь лишь чертами лица.

«Наши данные подтвердили отсутствие доказательств связи между лицом и поведением человека. Поэтому мы открыто отмежевываем себя от псевдонаучных утверждений об обратном. Например, некоторые уверены, что способны выявлять агрессивные тенденции в лицах с помощью искусственного интеллекта. Такие проекты не только неэтичны, но и лишены научной основы», — подытожил Клаас.

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