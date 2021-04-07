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Стало известно, когда и на сколько должны подорожать проезд в транспорте, алкоголь, сигареты, ЖКУ

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  • 7.04.2021, 14:55
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Стало известно, когда и на сколько должны подорожать проезд в транспорте, алкоголь, сигареты, ЖКУ
фото: shutterstock

МАРТ опубликовал «тарифную тетрадь».

В МАРТ рассказали, когда и на сколько в этом году должны подорожать, по планам чиновников, проезд в общественном транспорте, сигареты, алкоголь, жилищно-коммунальные услуги. При этом в ведомстве уточняют, что решения об изменении регулируемых цен или тарифов будут принимать «с учетом складывающейся экономической ситуации в стране, инфляционных процессов», сообщает tut.by.

На сайте МАРТ сегодня разместили «тарифную тетрадь» с прогнозом изменения постоянно регулируемых потребительских цен (тарифов) в 2021 году, которые занимают наибольший удельный вес в потребительских расходах белорусов. Теперь каждый может посмотреть, в каком квартале (точные месяцы и даты не указаны) планируется повышение, к примеру, стоимости проезда в общественном транспорте или рост тарифов на ЖКУ.

«Решения об изменении регулируемых цен (тарифов) будут приниматься с учетом складывающейся экономической ситуации в стране, инфляционных процессов, в увязке с ростом доходов населения», — пояснили в МАРТ.

Что, когда и на сколько может подорожать

По планам властей, тарифы на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом намерены поднять во втором квартале на 15%. Проезд в городском общественном транспорте должен подорожать в четвертом квартале, ожидаемый рост — 6,8%, или 5 копеек за одну поездку (речь про подорожание одного талона). В октябре-декабре хотят также поднять тарифы на пассажирские перевозки пригородным автомобильным транспортом — на 11,1%, или на 1 копейку за один километр.

Подорожание сигарет запланировано в течение года (кроме четвертого квартала), а алкоголя — в первом (уже произошло) и третьем кварталах.

Повышение тарифов на ЖКУ произошло с 1 января, в планах — повышение в третьем (подорожание отопления и подогрева воды, по всей видимости) и четвертом кварталах.

«Тарифы на жилищно-коммунальные услуги повышаются исходя из предельных значений тарифов, определенных указом № 490 (прирост платежа по стандартной квартире не превысит 5 долларов США по среднегодовому курсу)», — уточнили в МАРТ.

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