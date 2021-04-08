Арктическая немощь российского ледокольного флота 7 Александр Коваленко, sprotyv.info

8.04.2021, 9:13

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фото: pro-arctic.ru

Происходит банальный распил бюджетных средств на «ура-патриотизме».

Российская Федерация, страна, позиционирующая себя как «мировая морская держава», продолжает испытывать нездоровую, реваншистскую слабость по отношению к Арктике. И с этой целью увеличивает как свою военизированную арктическую группировку, так и свой ледокольный флот.

В частности, согласно планам России, после 2030 года она продолжит наращивать свой ледокольный флот, пополнив его минимум четырьмя ледоколами проекта 22220 типа «Арктика» и двумя ледоколами проекта 10510 типа «Лидер».

Примечательно то, что практически все ледоколы проекта 22220 типа «Арктика», находящиеся на сегодняшний день в строю, а это целый один – имеет серьезные конструктивные дефекты и эксплуатируется, фактически, будучи сданным с поломкой! Что же до супер-ледокола «Лидер», то в 2020 году российский судостроительный комплекс «Звезда» официально заявил о начале строительства головного атомного ледокола проекта 10510 «Лидер», получившего название «Россия».

Самое интересное это то, что полное водоизмещение корабля согласно проекту превышает 71 тысячу тонн, а мощность составит 120 МВт (163 тысячи л.с.) на валах, что в итоге делает его самым большим и самым мощным кораблем, когда либо строившимся не то, чтобы в Российской Федерации, а даже в СССР.

Осилит ли такой проект Россия, которая единственный атомный ледокол проекта 22220 не смогла построить без регулярным сдвигов сроков сдачи вправо, поломок и ЧП? Уверен, что – нет. И даже более того.

На этой неделе стало известно, что турецкая компания Kyzey Star Shipyard построит для нужд российского «Атомфлота» плавучий док длиной более 200 метров за 5 млрд. рублей. При этом в конкурсе на такой контракт, не приняла участие ни одна российская компания. Просто потому, что в России не оказалось нужных мощностей для строительства… дока.

В свою очередь, Россия берет на себя нагрузку в виде строительства армады атомных ледоколов и пока еще не построенного, но супер-ледокола? Не кажется ли, что в этом логическом несоответствии присутствует элемент финансового распила, на ура-патриотизме и очередном пропагандистском догмате «Арктиканаш!»? Иначе, как еще объяснить то, что постройка атомного ледокольного флота буксует, а для возведения дока приглашают турецкую компанию.

Объяснить банально и просто – Россия, таким образом, в очередной раз продемонстрировала свою немощь, как страна, мнящая себя «мировой морской державой», но, что у нее лучше всего получается, так это пилить бюджетные средства на ура-патриотизме.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко sprotyv.info

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