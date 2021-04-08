«Командира ОМОНа Балабу бойцы не любят» 8.04.2021, 10:30

Дмитрий Балаба

Фото: ТАСС

Свое решение по нему вынесет суд новой Беларуси.

Командира ОМОНа Балабу бойцы не любят. Уже говорилось, что он ставленник Барсукова. У него нет и никогда не было никаких принципов, офицерской чести и понятий боевого братства. В таком коллективе это выкупается всегда на раз-два, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Гораздо больше уважения вызывает зам Балабы по боевой подготовке Тарасов. И в целом ОМОН выдохнул бы, если бы Балабу убрали. Сразу скажем, что Тарасов тоже во всем участвовал и оправдывать мы его не намерены. Свое решение по каждому вынесет суд новой Беларуси.

О человеческих качествах Балабы говорит и то, что он бросил жену в двумя детьми и нашел себе пассию помоложе. Особо отметим, что новую жизнь Балаба начал строить, разрушив старую. Для встреч с новой пассией командир ОМОНа выгнал из квартиры сына с женой и ребенком, которые вынуждены были переехать к бывшей жене.

Один из сотрудников ОМОН, который сейчас служит, прислал в бот быль про Балабу, которая превратилась в анекдот. Мы проверили у нескольких источников и можем подтвердить: история имела место быть.

Анекдот такой. Как-то белорусский ОМОН был на учениях в одной из соседних стран – обменивались, так сказать, опытом. Балаба на тот момент был командиром роты. Любое учение у силовиков заканчивается одинаково – банкетом. Конечно, не без алкоголя. Балаба подливает себе, своим сослуживцам, сидящим рядом, и задвигает местным про боевых пловцов, про суперсложные десантирования, про небывалую тактическую подготовку. Местные слушают, раскрыв рот. После банкета один из белорусов, что сидели за столом, спросил у Балабы:

- Владимирович, ну врете же?

- Да, вру. Но для дела!

Фишка про боевых пловцов до сих пор в отряде ходит. Вот такой краповый берет, который продолжает рассказывать небылицы везде, где появляется.

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