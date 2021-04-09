«Каста» прокомментировала срыв концерта в Минске 2 9.04.2021, 8:07

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Перенос или отмена?

Российская группа «Каста» сегодня подтвердила, что ее концерт 9 апреля в Минске не состоится. Новую дату выступления в белорусский столице пока не озвучили, пишет Onliner.

«Друзья, за два дня до концерта «Касты» в Минске управление культуры Минского городского исполнительного комитета, „изучив материалы и тексты песен“, аннулировало ранее выданное гастрольное удостоверение на право проведения нашего концерта (в Беларуси без него концерты не проводятся). Так что 9 апреля мы точно не выступим в «Прайм Холле». Организатор прилагает все усилия, чтобы этот концерт состоялся в будущем, и в течение нескольких дней мы сообщим вам — это перенос или отмена. Спасибо за ваше терпение и понимание», — такое сообщение появилось в Instagram группы.

По информации Onliner, чиновники «изучили материалы текста песен, размещенные в глобальной сети Интернет» и аннулировали гастрольное удостоверение в соответствии с пунктом 3 статьи 215 Кодекса о культуре.

Эта статья гласит: «Падставамі для анулявання пасведчання на права арганізацыі і правядзення культурна-відовішчнага мерапрыемства на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь з’яўляюцца выяўленне ў дакументах, якія прадстаўлены арганізатарам культурна-відовішчнага мерапрыемства для атрымання такога пасведчання, недакладных звестак або неадпаведнасць дакументаў і (або) звестак патрабаванням гэтага Кодэкса, іншых актаў заканадаўства, у тым лiку прадстаўленне падложных, падробленых або несапраўдных дакументаў».

Напомним, сначала об отмене концерта сегодня официально сообщила площадка Prime Hall, где должно было состояться выступление: «Концерт группы «Каста» перенесен! Точная дата будет объявлена позже. Следите за новостями».

Билеты на выступление стоили от 57 до 99 рублей. Сообщалось, что ранее купленные билеты будут действительны при проведении концерта в новую дату.

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