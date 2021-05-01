Масштабы вырубки Налибокской пущи шокируют 9 1.05.2021, 21:52

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Нещадная вырубка лесов в Беларуси продолжается.

У Налибокской пущи всё меньше шансов сохранить некогда роскошную природу и отбиться от ненасытной лукашенковской группировки, которая безжалостно уничтожает леса нашей страны, пишет телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

«Налибокская пуща, дорога от агрогородока Налибоки в сторону озера Кромань. Это верхушка айсберга. Фото сделаны на протяжении 1,5 км и даже вдоль дороги подобных вырубок десятки, в глубине леса картина гораздо хуже. Рубят в основном в темное время суток, по известным причинам. Тут бы квадрокоптер, чтобы люди и власти увидели, что осталось от главного лесного массива Европы», — написал телеграм-каналу подписчик.

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