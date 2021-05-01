закрыть
1 мая 2021, суббота, 23:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Масштабы вырубки Налибокской пущи шокируют

9
  • 1.05.2021, 21:52
  • 6,188
Масштабы вырубки Налибокской пущи шокируют

Нещадная вырубка лесов в Беларуси продолжается.

У Налибокской пущи всё меньше шансов сохранить некогда роскошную природу и отбиться от ненасытной лукашенковской группировки, которая безжалостно уничтожает леса нашей страны, пишет телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

«Налибокская пуща, дорога от агрогородока Налибоки в сторону озера Кромань. Это верхушка айсберга. Фото сделаны на протяжении 1,5 км и даже вдоль дороги подобных вырубок десятки, в глубине леса картина гораздо хуже. Рубят в основном в темное время суток, по известным причинам. Тут бы квадрокоптер, чтобы люди и власти увидели, что осталось от главного лесного массива Европы», — написал телеграм-каналу подписчик.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Перекладины для синих пальцев
Перекладины для синих пальцев Ирина Халип
Поздние прогулки в смирительной рубашке
Поздние прогулки в смирительной рубашке Владимир Халип
Соратники Лукашенко принялись с наслаждением расписывать, как будут хозяина убивать
Соратники Лукашенко принялись с наслаждением расписывать, как будут хозяина убивать Андрей Санников
Система окончательно доказала свою неконкурентоспособность
Система окончательно доказала свою неконкурентоспособность Юрий Пшенник