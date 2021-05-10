Фото Гомельского областного управления МЧС

А вместо фюрербункера — подвал в Гомельской области.

Лукашенко подписал декрет на случай его смерти. Белорусы уже окрестили этот документ «завещанием».

В комментариях на сайте Charter97.org (как и в каждой белорусской семье) идет активное обсуждение, каким будет конец Таракана. Представляем вам самые яркие комментарии, оставленные нашими читателями.

«Брать живым».

«Это не завещание. Это некролог».

«Кто же так завещание пишет. Даже тут показал себя бездарным идиотом».

«Отлично, еще и подписал в ночь с 8 на 9 мая! А вместо фюрербункера — подвал в Гомельской области».

«А кому шпиц достанется?»

«Капут, однако».

«Фашист уже трясется! Сначала ответишь за все преступления против народа».

«Смотрю и думаю: Знает ли он, чувствует ли, что даже многие стоящие там люди ненавидят и презирают уже его».

«На всех каналах Таракан с очередным агрессивным, а на БТ-2 фильм "Снайпер"».

«На самом деле, это расстрельный приказ».

«Таракану подсунули смертный приговор, а он его подписал. Теперь кто его первый из силовиков пришьет, тот будет героем Беларуси».

«Его ждут в Нюрнберге!»

«Там и дедушка Альцгеймер неплохо работает».

«Теперь его жизнь полностью в руках его же охраны. А они парни крутые, быстро сообразят что к чему».

«Ну что ж, Фенцик Тараканович, не подведи! Вся страна замерла в ожидании!»

«Мне кажется, он собрался сваливать в Аргентину».

«Как только Таракан отойдет в мир иной, все его бумажки и декреты станут филькиной грамотой».

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