Врачи назвали самые бессмысленные медицинские процедуры 10 11.05.2021, 11:48

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На что не стоит тратить время и деньги.

Главврач клиники экспертной медицины «Медицина 24/7» Олег Серебрянский назвал агентству «Прайм» бессмысленные медицинские процедуры.

Одна из них – промывание носа морской водой. Препараты на основе морской соли продаются в аптеках и стоят дорого. По мнению медика, эффект от промывания носа обычной соленой водой или же физраствором в большинстве случаев одинаков. И вообще промываниями носоглотки не стоит злоупотреблять, поскольку растворы вымывают естественную микрофлору и наносят вред слизистой оболочке.

Могут оказаться неэффективными и физиопроцедуры – научных подтверждений, что они однозначно способствуют выздоровлению, нет, отмечает Серебрянский.

«Как правило, они назначаются в комплексе с основной терапией или после нее. Под контролем специалистов физиопроцедуры не принесут вреда организму, но пользы тоже можно не ждать», – рассказал специалист.

Также Серебрянский раскритиковал врачей, назначающих антибиотики по поводу и без.

«Антибиотик – это не аскорбинка, которую можно съесть и забыть», – предупредил эксперт.

По его словам, при банальной простуде опасно принимать антибиотики, потому что бесконтрольный прием этих препаратов может развить у патогенов резистентность, а в случае реальной угрозы лекарство окажется бесполезным.

Также если человек правильно питается и не жалуется на здоровье, ему не требуется прием БАДов или витаминов. Добавки не оказывают серьезного влияния на здоровье, считает Серебрянский. Восполнять нехватку каких-либо веществ в организме следует лишь по результатам анализов.

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