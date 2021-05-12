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В Могилеве начался суд над активистами «Европейской Беларуси» и Павлом Северинцем

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  • 12.05.2021, 11:16
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В Могилеве начался суд над активистами «Европейской Беларуси» и Павлом Северинцем
Фото: @mayday

Десятки белорусов пришли поддержать героев.

В суде Могилевской области началось рассмотрение уголовного дела Павла Северинца, активистов «Европейской Беларуси» Евгения Афнагеля, Андрея Войнича, Павла Юхневича, Максима Винярского, блогера Дмитрия Козлова («Серый кот») и администратора телеграм-каналов Ирины Счастной, передает tut.by.

Дело рассматривает судья Ирина Ланчева, сообщает «Радыё Свабода».

Поддержать политзаключенных к суду пришло около 40 человек.

Как сообщают правозащитники, всех пришедших поддержать обвиняемых попросили покинуть здание суда.

За двадцать минут до начала процесса — он стартовал в 10.30 — из здания суда сотрудники милиции выгнали всех пришедших поддержать политзаключенных.

Фото: «Радыё Свабода»

Внутри здания находятся только мать и жена Павла Северинца — они хотят попасть на прием к председателю суда.

В фойе суда находится начальство Ленинского РОВД Могилева, присутствует также замначальника УВД Могилевского облисполкома Владимир Рыжанков.

Далее милиция потребовала от людей разойтись от здания Могилевского облсуда.

Правозащитники сообщают, что у здания суда задержан независимый журналист Александр Бураков.

Позже стало известно, что задержали журналиста Владимира Лапцевича. «Новы час» сообщил о задержании третьего человека — одного из руководителей «Белорусской христианской демократии» Олега Аксенова.

В канцелярии суда ранее сообщили, что процесс будет закрытым.

«Власти» настолько боятся активистов «Европейской Беларуси» и Павла Северинца, что сделали судилище закрытым. Нет никаких доказательств какой-либо их вины. Уголовное дело просто высосано из пальца.

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