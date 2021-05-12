Лига чемпионов: «Мешков Брест» – «Барселона» – 29:33 12.05.2021, 22:37

фото: pressball.by

В первом матче 1/4 финала брестские гандболисты в упорной борьбе уступили каталонцам.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Мешков Брест" на домашней площадке уступил "Барселоне" со счетом 29:33, передает pressball.by.

Ответная встреча пройдет 22 мая в Испании.

МЕШКОВ БРЕСТ — БАРСЕЛОНА — 29:33 (16:17)

МЕШКОВ БРЕСТ: Пешич, Мацкевич, Усик; Санталов (3), Будейко, Юринок (4), Скубе (4), Шумак (3), Баранов, Разгор, Обранович (1), Сельвесюк, Вайлупов (11), Малус (1), Враньеш (2), Силко.

БАРСЕЛОНА: Гонсало Перес де Варгас (1), Меллер; Мортенсен, Сорендо, Доленец (2), Н'Гессан (3), Алейкс Гомес (6), Тиагус Сантос, Дику, Мем (10), Циндрич, Алекс Паскуаль (1), Палмарссон (5), Макуц (1), Фабрегас (5), Фраде.

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