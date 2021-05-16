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Российская чемпионка мира по боксу посвятила свою победу белорусским «воинам света»

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  • 16.05.2021, 12:17
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Российская чемпионка мира по боксу посвятила свою победу белорусским «воинам света»

Анна Левина вышла на титульный бой в наших национальных цветах.

Российская чемпионка мира по боксу Анна Левина посвятила свою победу белорусам. Титульный бой Анны Левиной состоялся 15 мая. Анна решила выйти в наших национальных цветах и победу посвятить белорусам, сообщает телеграм-канал «Хартия 97%».

«Всем воинам света, всем воинам мира, всем воинам добра.

Мы за любовь! Мы за Анну Левину!», – прокомментировала поступок чемпионки певица Анжелика Агурбаш.

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