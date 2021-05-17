Медики рассказали, какие орехи полезны при сахарном диабете 1 17.05.2021, 11:44

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Эти орехи богаты здоровыми жирными кислотам.

Женщины, которые съедают по 28 грамм грецких орехов дважды в неделю, заболевают сахарным диабетом 2 типа на 24% реже. Кроме того, орехи защищают от рака, артрита и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые изучили рацион и состояние здоровья 140 тысяч американских женщин и установили, что регулярное употребление грецких орехов помогает предотвратить сахарный диабет 2 типа, пишет сайт medicina.ua.

Риск развития заболевания снижался почти на четверть, если женщина ела орехи два-три раза в неделю. Сахарный диабет 2 типа становится все более распространенным заболеванием во всем мире. Без лечения он может привести к инфаркту миокарда, слепоте и ампутации конечностей. Появлению заболевания способствует лишний вес, неправильное питание и малоактивный образ жизни.

Грецкие орехи богаты «здоровыми» жирными кислотами, которые уменьшают воспалительные процессы в организме и защищают от рака, артрита и болезней сердца. Одно из исследований показало, что у молодых мужчин, которые регулярно едят грецкие орехи, улучшается качество спермы. Также установлено, что орехи, такие как миндаль, кешью, фисташки, способствуют сохранению стройности.

Полезны все виды орехов, норма потребления для диабетика – 15-30 г в день. Для снижения сахара в крови применяют настой из листьев грецкого ореха, настойку, отвар из перегородок, водочную вытяжку из зеленых плодов, масло.

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