Медики рассказали, какие орехи полезны при сахарном диабете

Медики рассказали, какие орехи полезны при сахарном диабете1
- 17.05.2021, 11:44
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Эти орехи богаты здоровыми жирными кислотам.
Женщины, которые съедают по 28 грамм грецких орехов дважды в неделю, заболевают сахарным диабетом 2 типа на 24% реже. Кроме того, орехи защищают от рака, артрита и сердечно-сосудистых заболеваний.
Ученые изучили рацион и состояние здоровья 140 тысяч американских женщин и установили, что регулярное употребление грецких орехов помогает предотвратить сахарный диабет 2 типа, пишет сайт medicina.ua.
Риск развития заболевания снижался почти на четверть, если женщина ела орехи два-три раза в неделю. Сахарный диабет 2 типа становится все более распространенным заболеванием во всем мире. Без лечения он может привести к инфаркту миокарда, слепоте и ампутации конечностей. Появлению заболевания способствует лишний вес, неправильное питание и малоактивный образ жизни.
Грецкие орехи богаты «здоровыми» жирными кислотами, которые уменьшают воспалительные процессы в организме и защищают от рака, артрита и болезней сердца. Одно из исследований показало, что у молодых мужчин, которые регулярно едят грецкие орехи, улучшается качество спермы. Также установлено, что орехи, такие как миндаль, кешью, фисташки, способствуют сохранению стройности.
Полезны все виды орехов, норма потребления для диабетика – 15-30 г в день. Для снижения сахара в крови применяют настой из листьев грецкого ореха, настойку, отвар из перегородок, водочную вытяжку из зеленых плодов, масло.