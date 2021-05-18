Шаблоны работы российских спецслужб: от Саманты до Сюзанны 4 18.05.2021, 10:03

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Как раз под стать дряхлому Путину.

В начале восьмидесятых годов прошлого века, когда секретарем ЦК КПСС был Юрий Андропов, ПГУ КГБ провернуло очень интересную ИПСО с американской девочкой Самантой Смит, которая написала советском вождю отдающее внешней наивностью письмо. Об этом пишет Telegram-канал «Сито Сократа».

В нем были такие строки: «Поздравляю Вас с Вашей новой работой. Я очень беспокоюсь, не начнется ли ядерная война между Россией и Соединенными Штатами. Вы собираетесь проголосовать за начало войны или нет? Если Вы против войны, скажите, пожалуйста, как Вы собираетесь помочь предотвратить войну?… Бог создал мир, чтобы мы жили вместе и заботились о нем, а не завоевывали его. Пожалуйста, давайте сделаем, как он хочет, и каждый будет счастлив».

«Правда» и другие рупоры советской пропаганды долгие годы крутили эти строки, так сказать, для сближения двух народов США и СССР, пока последний не протянул ноги.

Вот за окном 2021 год и российские спецслужбы достали из рукава залежавшуюся карту. Бывшая сотрудница Госдепартамента США, экс-советница президента Рейгана Сюзанна Масси попросила Путина предоставить ей российское гражданство. Прямо, как «Депардье 2.0».

Она говорит, что посвятила много лет сближению народов двух стран, поэтому хочет остаться в России для продолжения своего дела. Масси, построила себе на деньги СВР домик в пушкинском стиле и рассказывает: «простые американцы всегда с любопытством слушают о России, никогда не проявляют враждебности к русским».

Вот такая Саманта Смит в возрасте, которая еще Андропова помнит, как раз под стать дряхлому Путину.

Кумиром для Владимира Путина продолжает оставаться покойный генсек Юрий Андропов. Их объединяет множество моментов. Это и принадлежность к немосковским элитам, ведь Андропов — это выходец из Ставрополья, который начинал большую карьеру в Петрозаводске, тогда как Путин происходит из питерских.

Андропов и Путин – продукты деятельности КГБ, представители чекистского клана, и это делает их изначально темными личностями. Чем, где и когда они занимались, станет известно многим позднее, если истина вообще всплывет на поверхность. Очевидно одно – репрессии и подавление оппонентов у них в крови. Даже в плане организации бытовой жизни Андропов и Путин похожи между собой – оба развелись с первыми женами.

Но если Андропову хватило чистоплотности оформить второй брак, то современному российскому вождю больше нравиться жить по схеме «седина в бороду, бес в ребро» и скакать по разным пассиям, что вызывает бурные негативные реакции «официальной фаворитки» Кабаевой, изрядно утратившей кондиции из-за существующего нелегального мезальянса и постоянных похождений стареющего лидера.

Хотя Андропов вряд ли сталкивался с Путиным лично, последнего называют его проектом, в том смысле, что Андропов хотел реформировать СССР, но потерпел крах, а вот Путин подхватил упавшее знамя и продолжил дело покойного, воссоздавая «СССР 2.0».

Исходя из этой посылки, становиться ясно: путинская политика по отношению к Западу, копируя матрицу Андропова, всегда будет конфронтационной. Похожесть внешнеполитического курса просто пугает до мельчайших деталей.

Ведь если Андропов организовывал интервенции для удушения венгерской революции и пражской весны, то Путин тем же самым занимается на постсоветском пространстве, взять хотя бы ограниченную интервенцию в Украину или ликвидацию, путем манипуляций спецслужб, общенародной белоруской революции.

Если Андропов в дни своего скоротечного пребывания на кремлевском Олимпе успел отметиться инцидентом со сбитым в 1983 году корейским Boeing 747, то в 2014 году путинские головорезы сбили над Донбассом малазийский Boeing 777 рейса MH17. Так сказать, чтобы и здесь Путин не уступал своему кумиру.

Однако Путин научился у Андропова не только плохому, но и хочет показать, что у существующего варианта российской недоимперии – человеческое лицо, и даже на Западе есть те, кто ее любит и ждет…

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