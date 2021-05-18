На мысе Трафальгар неожиданно нашлись античные руины 18.05.2021, 12:23

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Фото: Roman Rios

Здание необычайно хорошо сохранилось благодаря ветрам.

Остатки римской бани 4 века неожиданно появились из дюн мыса Трафальгар недалеко от Кадиса, на юго-западном побережье Испании, пишет «Новое время».

Это здание необычайно хорошо сохранилось благодаря ветрам, которые сначала быстро похоронили его в песке, а спустя сотни лет обнажили постройку для археологов.

Римские здания в любом состоянии — редкие пережитки в Кадисе, потому что древний город, основанный финикийцами 3100 лет назад, был разрушен во время вестготского завоевания южной Испании в 410 году нашей эры.

Высота уцелевших стены — около 4 метров (остатки римских построек обычно представляют собой фундаменты и короткие стены менее метра высотой) и содержат многочисленные окна и двери. Есть фрагменты красной, белой и черной лепнины, использованной для украшения стен, а также мраморной облицовки.

«Это сооружение находится в исключительном состоянии сохранности для Пиренейского полуострова и западного Средиземноморья в целом», — говорит Эфе Дарио Берналь, профессор археологии из Университета Кадиса.

Бернал и его команда полагают, что это здание было сложным деревенским банным комплексом, снабженным потоком горячего воздуха, который обогревал стены и полы.

Скорее всего, он служил общественной баней для местных рабочих, многие из которых трудились на прибрежных работах, таких как разведение рыбы и ее соление.

Когда эта структура впервые появилась, Берналь подумал, что это цетария, рыбный пруд, соединенный с морем, где откармливали рыбу и ракообразных. Богатые римляне прикрепляли эти питомники к своим поместьям, чтобы иметь постоянный запас лучшей рыбы для собственного потребления и продажи.

Местные власти сейчас думают, что делать с баней в дюнах после завершения раскопок. Одна из возможностей — сохранить ее как археологический парк для привлечения туристов. Другой — просто позволить ветру делать свое дело и закопать руины обратно в песок.

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