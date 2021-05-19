Откуда в белорусском бюджете дыра почти на 1,7 миллиарда рублей? 19.05.2021, 12:44

4,364

В доходной части бюджет очень недобирает налог на прибыль.

На днях Министерство финансов опубликовало отчет об исполнении бюджета за первый квартал. Любопытно, что в нем зияет довольно внушительный минус — 1,667 миллиарда рублей. Почему бюджет так сильно просел и что происходит?

— Превышение расходов над доходами связано с тем, что необходимо оплачивать госдолг. Эти расходы отражаются в статье «общегосударственная деятельность», — рассказал Onliner руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин. — Рефинансировать этот госдолг на сегодняшний день практически невозможно из-за санкций. Соответственно, из-за нежелания в том числе крупных мировых финансовых игроков как-то вливать деньги в белорусскую экономику.

— Также что касается общегосударственной деятельности. В начале года мы слышали про переоформление части долга БМЗ. И в принципе эти манипуляции будут все чаще происходить с белорусской экономикой. Поэтому все это будет сказываться на статье «общегосударственная деятельность», раз туда зашиты расходы на финансирование госдолга. Соответственно, перерасход по сравнению с каким-то средним показателем здесь чаще всего объясняется необходимостью рефинансирования госдолга и его обслуживания.

Еще можно заменить, что в доходной части бюджет очень недобирает налог на прибыль. Это связано с понятными причинами: экономика находится в стагнации. Мы видим по всем параметрам не рост, а спад экономики. Соответственно, это спад прибыли. Кроме того, мы помним прошлогодний указ, по которому курсовые разницы можно переносить на следующие годы. Следовательно, здесь, скорее всего, еще на отчет о прибылях и убытках крупных госпредприятий может влиять то, что они переносят курсовые разницы на этот год.

— Таким образом, предприятия не платят налог на прибыль, а бюджет недобирает налога на прибыль. С другой стороны, в первом квартале заметно увеличились сборы по доходам от внешнеэкономической деятельности. Нефть пошла, подросла в цене. Соответственно, и таможенные пошлины, и заработки в этой сфере выросли. Но я боюсь, что весь этот бурный рост первого квартала сведется на нет в связи с тем, что российские партнеры белорусских компаний отказываются поставлять нефть из-за санкций США. Поэтому, как мы видим бурный рост в первом квартале, так мы увидим бурное падение во втором квартале по этому параметру.

Также в экспресс-отчете от Минфина видно, что снижается поступление от налога на добавленную стоимость. Хотя в начале года ставка НДС по многим пунктам была увеличена.

— Это снижение связано со снижающимся товарооборотом. По мере его снижения (несмотря на то, что ставка налога с начала года была увеличена) сумма оказалась меньше. У людей просто нет денег, чтобы тратить на текущее потребление. Поэтому в этой строке и недобор. По дефициту бюджета прогноз в Беларуси составляет около 5,4 миллиарда. Если такие темпы сохранятся, то к концу года мы превысим этот минус (дефицит будет как минимум 6,4 миллиарда рублей).

Пока в прогноз по дефициту бюджета мы укладываемся. Но прогнозировать на долгосрочную перспективу с нашей экономикой невозможно. У нас горизонт планирования — месяц и квартал. Год — это уже дальняя перспектива. Поэтому здесь нужно постоянно следить за тем, что происходит в мире, какие санкции вводят и в каком состоянии находятся наши предприятия.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».