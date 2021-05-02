Чиновники похвастались гигантскими темпами вывоза белорусского леса за границу 6 2.05.2021, 14:41

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Опубликован отчет «Беллесбумпрома».

Предприятия «Беллесбумпрома» увеличили экспорт продукции в первом квартале почти на 20% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщили в концерне.

На внешние рынки в январе–марте организации концерна поставили продукции на $ 176,4 млн, что на 19,9% больше, чем январе–марте 2020 года.

В страны СНГ реализовано товаров на $ 83,3 млн( рост на 14,5%), в дальнее – на $ 93,1 млн (на 25,1% больше). Более 32% экспорта пришлось на Россию, 16% – на Польшу, 11,5% – на Китай.

Наибольшую долю в экспорте занимает продукция глубокой переработки: древесные плиты ($ 39,9 млн), мебель ($ 35,8 млн), целлюлоза ($ 30,7 млн ), фанера ($ 23,1 млн), бумага и картон ($ 21,9 млн).

Ранее независимые телеграмм-каналы сообщали о массовой вырубке леса и вывозе продукции деревообработки из Беларуси.

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