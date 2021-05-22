Страна «уникальных» возможностей 22.05.2021, 15:24

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Это сказано вовремя.

Пообещав на днях «выбить зубы» недругам России, проведя «бой с тенью», Владимир Путин вышел с ринга, снял перчатки и начал обмахивать публику душистым полотенцем:

«Для активного талантливого человека Россия — страна уникальных возможностей …»

Это сказано вовремя.

Как раз вчера тандем Клишас-Крашенинников предложил «выбить зубы» (запретить избираться) «экстремистам» из ФБК и их сторонникам не только в Госдуму, но и в региональные, а также местные органы власти. Прогноз политика Владимира Рыжкова сбылся на 100%.

«Активные, талантливые люди» обретают «новые возможности».

Между прочим, обычно власти, которые считают кого-то «экстремистом», наоборот приветствуют переход соответствующих партий и движений на парламентские рельсы. Полагая, что люди, решившие отстаивать свои идеи с трибуны законодательных собраний, экстремистами быть перестают.

Но так в мире, а в «стране уникальных возможностей» свое понимание – здесь власти мало того, что объявили «экстремистами» сторонников конституционной деятельности, так еще решили загнать их в политическое подполье.

Какие еще «уникальные возможности» в запасе? Запретить «экстремистам» не только избираться, но и выбирать? Вычеркнуть их из списков избирателей?

Алло? Алло? Госдума? Совфед? Крашенинников! Клишас! Полнее раскройте в законах для «активных и талантливых» сокрытый в геленджикских туннельных глубинах потенциал.

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