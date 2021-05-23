«Лукашенко в панике: а вдруг специально толкают под нож?» 14 23.05.2021, 8:50

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И Муаммар с Саддамом зачастили по ночам.

Саша Таракан находится в поисках давно и безвозвратно утраченного — денег, авторитета и здоровья, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Деньги нужны, срочно и много. Резервы Нацбанка по поддержанию гарантированной нищеты тоже ограничены. Внешний контур продолжает преподносить неприятные сюрпризы в виде приостановки контрактов, ограничения платежей и прочих мелких неприятностей, которые начинают процесс перехода из количества в качество.

И можно сколько угодно тыкать в статистику первого квартала 2021 года, но серьезные люди на это не поведутся. Равно, как и на «укрепляющуюся» национальную валюту. Так уже не раз бывало в истории Беларуси. Мы «укрепляемся», чтобы громко лопнуть.

Своими убогими действиями вокруг tut.by власти сами того не ведая, ускорил неизбежное, которое стало неотвратимым. А начавшиеся смерти политических заключенных разбили последние сомнения в том, что с хунтой гопников можно хоть о чем-то договариваться.

Санкции будут, не только со стороны ЕС.

В Казахстане не приняли, а очень хотелось после Азербайджана туда. Не простили старых обид и не захотели мараться на будущее. Там все понимают, хотя Назарбаев все равно очень удивился публичному наезду Картофельного лося.

В России не все так однозначно. Даже при том, что Кремль не любит смену лидеров на улице, даже если легитимность в области отрицательных значений, а токсичность бьет рекорды (даже людоедская хунта Мьянмы все еще рукопожатная). Но «Саша 7 рублей» своими дешевыми разводами и качелями достал.

А тут еще, помимо денег, нужно искать докторов, которым можно доверить немолодое и токсичное тело, к которому враг подобрался с тыла. И география поисков сузилась и совпадает с географией поиска денег — Россия, Азербайждан, Турция, ОАЭ. И тут вопросы доверия и качества. Идеальное сочетание найти очень непросто.

Главная проблема - доверия. А семья и хунта давят - «в рабочий отпуск» (на больничный) нужно срочно. Чем дольше откладывается решение, тем сложнее будет удерживать ситуацию. Но у «Саши 7 рублей» другие мысли: а вдруг специально толкают под нож? Паранойя она такая, подбрасывает неожиданные сюрпризы.

Ведь «монолитная» структура начала соревнование в расстановке своих кадров. Бюрократический триллер «Кочанова и Эйсмонт против силовиков» набирает обороты. Хотя смысла в нем нет изначально.

Общаться с «Сашей 7 рублей» готовы разве что по телефону: пока еще где-то снимают трубки, но «любимых» номеров становится все меньше. Ни денег, ни авторитета, ни здоровья.

А ведь можно было уйти и спокойно себе еще раз австрийскую клинику посетить или швейцарскую… В худшем случае Гаага ждала бы лет через 7. А теперь и такая перспектива не светит.

И Муаммар с Саддамом зачастили по ночам. А тут еще этот хоккей не радует, несмотря на раздевалку максимально патриотических цветов.

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