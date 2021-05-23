закрыть
23 мая 2021, воскресенье, 10:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Лукашенко в панике: а вдруг специально толкают под нож?»

14
  • 23.05.2021, 8:50
  • 17,564
«Лукашенко в панике: а вдруг специально толкают под нож?»

И Муаммар с Саддамом зачастили по ночам.

Саша Таракан находится в поисках давно и безвозвратно утраченного — денег, авторитета и здоровья, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Деньги нужны, срочно и много. Резервы Нацбанка по поддержанию гарантированной нищеты тоже ограничены. Внешний контур продолжает преподносить неприятные сюрпризы в виде приостановки контрактов, ограничения платежей и прочих мелких неприятностей, которые начинают процесс перехода из количества в качество.

И можно сколько угодно тыкать в статистику первого квартала 2021 года, но серьезные люди на это не поведутся. Равно, как и на «укрепляющуюся» национальную валюту. Так уже не раз бывало в истории Беларуси. Мы «укрепляемся», чтобы громко лопнуть.

Своими убогими действиями вокруг tut.by власти сами того не ведая, ускорил неизбежное, которое стало неотвратимым. А начавшиеся смерти политических заключенных разбили последние сомнения в том, что с хунтой гопников можно хоть о чем-то договариваться.

Санкции будут, не только со стороны ЕС.

В Казахстане не приняли, а очень хотелось после Азербайджана туда. Не простили старых обид и не захотели мараться на будущее. Там все понимают, хотя Назарбаев все равно очень удивился публичному наезду Картофельного лося.

В России не все так однозначно. Даже при том, что Кремль не любит смену лидеров на улице, даже если легитимность в области отрицательных значений, а токсичность бьет рекорды (даже людоедская хунта Мьянмы все еще рукопожатная). Но «Саша 7 рублей» своими дешевыми разводами и качелями достал.

А тут еще, помимо денег, нужно искать докторов, которым можно доверить немолодое и токсичное тело, к которому враг подобрался с тыла. И география поисков сузилась и совпадает с географией поиска денег — Россия, Азербайждан, Турция, ОАЭ. И тут вопросы доверия и качества. Идеальное сочетание найти очень непросто.

Главная проблема - доверия. А семья и хунта давят - «в рабочий отпуск» (на больничный) нужно срочно. Чем дольше откладывается решение, тем сложнее будет удерживать ситуацию. Но у «Саши 7 рублей» другие мысли: а вдруг специально толкают под нож? Паранойя она такая, подбрасывает неожиданные сюрпризы.

Ведь «монолитная» структура начала соревнование в расстановке своих кадров. Бюрократический триллер «Кочанова и Эйсмонт против силовиков» набирает обороты. Хотя смысла в нем нет изначально.

Общаться с «Сашей 7 рублей» готовы разве что по телефону: пока еще где-то снимают трубки, но «любимых» номеров становится все меньше. Ни денег, ни авторитета, ни здоровья.

А ведь можно было уйти и спокойно себе еще раз австрийскую клинику посетить или швейцарскую… В худшем случае Гаага ждала бы лет через 7. А теперь и такая перспектива не светит.

И Муаммар с Саддамом зачастили по ночам. А тут еще этот хоккей не радует, несмотря на раздевалку максимально патриотических цветов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Санкции против диктаторских режимов работают – это факт!
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт! Андрей Санников
Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович
Перед дефолтом
Перед дефолтом Дмитрий Болкунец
2020 год разрушил все прежние конструкты белорусского режима
2020 год разрушил все прежние конструкты белорусского режима Валерий Карбалевич