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Цифровая граница и балльная система: как изменятся правила въезда в Великобританию

  • 24.05.2021, 8:08
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Цифровая граница и балльная система: как изменятся правила въезда в Великобританию

Лондон введет электронные разрешения на въезд в американском стиле.

Министр внутренних дел Прити Патель заявила в воскресенье, что Великобритания объявит о планах «полностью цифровой границы», включая введение электронного разрешения на въезд в американском стиле для предварительной проверки путешественников в Великобританию, пишет «Зеркало недели. Украина».

Министр объявит о планах в парламенте в понедельник в рамках более широкой перестройки иммиграционной системы страны, которая также будет включать введение балльной миграционной системы, сообщает AFP.

«Наша новая полностью цифровая граница даст возможность подсчитывать людей, въезжающих и выезжающих из страны, что дает нам контроль над тем, кто приезжает в Великобританию», - говорится в заявлении Патель.

«Наш новый подход облегчит выявление потенциальных угроз до того, как они достигнут границы», - добавила она.

Ужесточение иммиграционных правил и обеспечение безопасности границ были ключевыми обещаниями таких людей, как Патель и премьер-министра Бориса Джонсона, которые выступали за выход из ЕС на британском референдуме 2016 года по Брекситу.

В соответствии с новыми планами, которые будут обнародованы в понедельник, Патель намерена объявить, что люди, приезжающие в Великобританию без визы или иммиграционного статуса, должны будут подать заявку на получение электронного разрешения на поездку в американском стиле (ETA).

Министерство внутренних дел ожидает, что ежегодно будет обрабатываться около 30 миллионов заявок на ETA.

«То, что я представляю и предлагаю завтра, - это новая легальная миграционная и пограничная стратегия ..., которая основана на цифровизации наших границ, но также и на упрощении наших иммиграционных законов», - сказал Патель Sky News в воскресенье.

«Я представляю новый закон о границах, который поступит в парламент в следующем месяце, и в нем мы будем конкретно пресекать и решать проблемы, связанные с нелегальной миграцией», - добавила она.

«У нас будут не только более строгие проверки, у нас уже есть очень, очень важные операции правоохранительных органов, проводимые во Франции, в Бельгии ... и мы действительно преследуем и арестовываем контрабандистов».

В прошлом году около 8 500 человек прибыли в Великобританию, совершив опасный переход через Ла-Манш, один из самых оживленных судоходных путей в мире, на небольших лодках.

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