Генпрокуратура РФ готова помочь задержанной в Минске россиянке Софье Сапеге 1 25.05.2021, 13:31

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София Сапега

Россия намерена защищать ее права.

Генпрокуратура России готова защищать задержанную в Белоруссии российскую гражданку Софью Сапега, если будут посягать на ее права, сообщил журналистам первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман, передает ТАСС.

"Естественно. Если речь идет о российской гражданке, то где бы ни посягали на ее права, везде государство будет защищать права российского гражданина", - сказал Буксман журналистам, отвечая на вопрос, готова ли Генпрокуратура защищать права гражданки России Софьи Сапеги.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Как выяснилось позже, сообщение оказалось ложным. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta. 23-лентяя Софья Сапега была задержана в Минске вместе с Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске.

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