Шесть членов СБ ООН назвали инцидент с Ryanair посягательством на безопасность Европы 5 26.05.2021, 22:09

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В ООН будут добиваться того, чтобы режим понес ответственность за инцидент с вынужденной посадкой самолета.

Инцидент с вынужденной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Беларуси представляет собой посягательство на европейскую безопасность. Об этом говорится в распространенном в среду совместном заявлении шести действующих членов Совета Безопасности ООН (Великобритания, Ирландия, Норвегия, США, Франция, Эстония), к которому присоединились Бельгия и Германия.

"Мы резко осуждаем вынужденную посадку самолета Ryanair 23 мая 2021 года <...>. Такие действия представляют собой откровенную атаку на международную безопасность гражданского авиасообщения и на европейскую безопасность", - указывается в документе.

В заявлении также отмечается, что один из основателей Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и гражданка РФ София Сапега должны быть немедленно освобождены из-под стражи.

"Мы требуем немедленного освобождения господина Протасевича и госпожи Сапеги", - отмечается в документе.

Великобритания, Ирландия, Норвегия, США, Франция, Эстония, а также Бельгия и Германия будут добиваться того, чтобы режим понес ответственность за инцидент с вынужденной посадкой самолета Ryanair, отмечается в заявлении.

"Мы увеличим наши усилия, в том числе посредством координации наших санкционных политик, для того, чтобы белорусские власти понесли ответственность за свои действия", - указывается в нем.

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