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Ученые обнаружили затерянный под песками огромный город «золотого века»

  • 29.05.2021, 10:33
  • 6,408
Ученые обнаружили затерянный под песками огромный город «золотого века»

Находки археологов поражают.

Археологи обнаружили в пустыне за пределами Луксора остатки древнего города, который, по их словам, является самым большим из когда-либо найденных в Египте и относится к золотому веку фараонов, которые жили 3000 лет назад.

Об этом сообщает arabnews.

По словам ученых, эта находка стала вторым по значимости археологическим открытием после гробницы Тутанхамона.

Во время раскопок были обнаружены ювелирные изделия, а также цветные керамические сосуды, амулеты из жуков-скарабеев и глиняные кирпичи с печатью Аменхотепа III.

Кроме того, ученые ожидают обнаружить нетронутые гробницы, наполненные сокровищами. Раскопки продолжаются.

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