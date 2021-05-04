В Турции разработали тест, который за три часа определяет штаммы COVID-19 4.05.2021, 11:15

Его созданием занимались последние пять месяцев.

В Турции разработали тест на коронавирус, который может определить разные штаммы COVID-19. Об этом сообщил доцент Измирского экономического университета, заместитель заведующего кафедрой биомедицинской инженерии Осман Долука, говорится на сайте университета, пишет "Гордон".

По словам Долука, ученые находятся на завершающей стадии разработки теста – его созданием занимались последние пять месяцев.

Диагностический набор, который ученые создают в сотрудничестве с университетом и компанией Genz Biotek, анализирует последовательности генов коронавируса при помощи специального программного обеспечения.

Оценка результатов ПЦР-теста дает понять, является ли проба, отобранная у пациента, "южноафриканским", "бразильским", "британским" штаммом или же начальным вариантом коронавируса.

Результаты теста можно узнать уже через три часа после сдачи анализа, добавил Долука.

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