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Медики выяснили, почему коронавирус быстро размножается в организме

  • 4.05.2021, 13:46
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Медики выяснили, почему коронавирус быстро размножается в организме

Выводами поделились вирусологи из Германии, Китая и Швейцарии.

Немецкие вирусологи из университетов Любека и Людвига-Максимилиана в Мюнхене вместе с коллегами из Китая и Швейцарии выяснили, почему коронавирус быстро размножается в организме, пишет lenta.ua.

В новой работе ученые установили, что уникальная область генома SARS» (SUD) и ее белковые продукты ответственны за необычайную патогенность вируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19.

Исследователи выяснили, что в инфицированных клетках белки SUD взаимодействуют с человеческим белком Paip-1, и так получается комплекс, который затем участвует в синтезе вирусных белков. Вместе с Paip-1 и другими белками в клетках человека, SUD связывается с рибосомами — молекулярными машинами, отвечающими за синтез белка в клетках. В результате усиливается продукция всех видов белков — как белков клетки-хозяина, так и белков вируса.

Однако если речь идет о клетках, инфицированных коронавирусом, тогда молекулы информационной РНК, кодирующие белки-хозяева, избирательно разрушаются вирусным белком Nsp1.

После этого сложного процесса инфицированная клетка производит преимущественно вирусные белки. Поэтому коронавирус, другими словами, перепрограммирует белки клеток-хозяев и заставляет их работать на себя. Это многократно усиливает репликацию — процесс образования новых копий вируса.

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