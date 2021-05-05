«Сказали, что разрешена ПДД»: как белорусские водители попадают впросак из-за прозрачной пленки на стеклах 2 5.05.2021, 12:45

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На чьей стороне закон?

Несколько лет назад Дмитрий купил машину, а чтобы ездить было комфортнее, по совету знакомого покрыл стекла прозрачной атермальной пленкой. И все бы ничего, но в этом году водитель решил пройти техосмотр, и из-за пленки возникли проблемы, пишет abw.by.

"С линии отправили восвояси"

Дмитрий убежден, что у такого покрытия стекол несколько преимуществ. Это не тонировка, стекла остаются прозрачными, а салон на солнце нагревается не так сильно. "Проверено опытом, это действительно работает", – считает он.

С введением транспортного налога Дмитрий решил заглянуть-таки на техосмотр. Сотрудники станции тут же разглядели "инородное" покрытие.

"Как только я заехал на линию, инженер стал пристально вглядываться в лобовое стекло, потом в боковые, – вспоминает Дмитрий. – Спрашиваю: в чем дело, сколов и трещин нет, что не устраивает? "У вас стекла оклеены пленкой – это запрещено". С линии техосмотра меня отправили восвояси, мол, устраняйте, потом повторный заезд. На мои доводы, что пленка прозрачная и не мешает обзорности водителя, никто не реагировал".

Дмитрий решил изучить этот вопрос самостоятельно, поискал предложения от различных компаний об оклейке стекол атермальной пленкой. "Практически везде читал одно и то же: "Не запрещена ПДД, техосмотр без проблем, допуск по всем стандартам", – рассказывает Дмитрий. – И все-таки, чтобы пройти техосмотр, пленку пришлось снять. А что говорит закон?"

Рекламные слоганы vs закон

Оклейку стекол пленкой массово предлагают в интернете, причем как "классическую" темную тонировку, так и атермальную, то есть прозрачную. В рекламных предложениях пишут, что она "просто незаменима солнечным днем", "устраняет вредные ультрафиолетовые и инфракрасные лучи, что повышает комфорт водителя и пассажиров", "уменьшает нагрузку на систему охлаждения воздуха" и в итоге даже "помогает экономить топливо", хотя ссылок на какие-либо официальные исследования в этой части рекламодатели не приводят. При этом они действительно обещают, что все по стандартам, техосмотр с ней якобы можно пройти без проблем.

Однако ПДД запрещают ездить на машинах, стекла которых "имеют светопропускаемость меньше установленных значений". К слову, рекламодатели сами ссылаются на понятие "светопропускаемость", но при этом умалчивают, что любые пленочные покрытия на стеклах запрещены (п.37 гл.7 Приложения №4 ПДД).

37. На стеклах и (или) в оконных проемах транспортного средства установлены не предусмотренные его конструкцией дополнительные предметы или нанесены покрытия, в том числе пленочные.

Данные требования:

– не относятся к нанесенным на верхнюю часть ветрового стекла транспортного средства пленкам, покрытиям или напылениям шириной не более 140 мм, а также к шторкам на окнах автобуса, жалюзи или шторкам на заднем стекле легкового автомобиля при наличии у них с обеих сторон наружных зеркал заднего вида...

Так что светопропускаемость здесь вообще не имеет никакого значения. Есть пленка – значит, запрещено, иной трактовки здесь быть не может.

Сколько это стоит?

Тем не менее мы все-таки позвонили в подобную компанию под видом клиентов, чтобы узнать, сколько они возьмут за нанесение пленки на стекла нашего универсала Peugeot 308 и что говорят про техосмотр.

"Покрыть стекла автомобиля атермальной пленкой на вашу машину будет стоить 600 рублей. Что касается прохождения техосмотра с таким покрытием стекол, то могут "завернуть", но это теоретически. У меня, например, стекла авто с таким же покрытием, я техосмотр прохожу спокойно. Такая пленка называется "невидимкой", ее основное назначение – обеспечение увеличения защиты от ультрафиолетового и инфракрасного излучений на 43 процента. Приезжайте, как соберетесь".

Наш вердикт

Собираться мы, конечно же, никуда не будем, поскольку тратить 600 рублей, чтобы первый же бдительный инспектор ГАИ заставит снимать пленку со стекол, то еще "удовольствие". Кроме того, на техосмотре такую машину "завернут", а утверждение "техосмотр прохожу спокойно" очень спорное.

Наконец, употребленные в рекламе выражения "атермальная пленка удовлетворяет требованиям ПДД по прозрачности, ГАИ и техосмотр без проблем" и прочие маркетинговые тезисы ложные, они вводят потребителей в заблуждение, а это откровенное нарушение законодательства о рекламе.

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