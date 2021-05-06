Видеофакт: Прототип корабля для межпланетных путешествий от SpaceX впервые совершил успешную посадку 1 6.05.2021, 7:43

фото: space X

Полет продолжался шесть с половиной минут.

В четверг, 6 мая, прототип американского пилотируемого космического корабля Starship, разрабатываемого SpaceX для межпланетных путешествий, в ходе испытательного пуска совершил суборбитальный полет и первую успешную посадку.

Запуск Starship SN15 был осуществлен с полигона компании в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас.

Трансляция велась на YouTube-канале SpaceX.

В рамках испытания корабль вышел на высоту 10 км с последующим отключением двигателей, аэродинамическим торможением, повторным запуском двигателей для возврата в вертикальное положение и мягкой посадкой на стартовую площадку. Весь полет продолжался шесть с половиной минут.

«Штатная посадка Starship», — написал в совем аккаунте в Twitter глава SpaceX Илон Маск.

Starship landing nominal! — Elon Musk (@elonmusk) May 5, 2021

В ходе предыдущего испытания в конце марта прототип корабля SN11 после суборбитального полета взорвался за минуту до вертикальной посадки.

4 марта SpaceX впервые удалось посадить прототип Starship во время летных испытаний. Однако он взорвался почти сразу после посадки. До этого запуск откладывали из-за проблем с двигателем. По словам Маска, причиной взрыва стала утечка гелия в двигатель, которая привела к поломке опор при скорости 10 м/с.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».