Названы привычки, от которых нужно срочно избавиться белорусским водителям 5 6.05.2021, 14:42

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Фото: onliner.by

То, что многие называют «манерой езды», является и нарушением ПДД, и неуважением к окружающим.

Большинство водителей на дорогах адекватно и дисциплинировано, но есть и те, кто вольно или невольно регулярно нарушает ПДД и проявляет абсолютное неуважение к окружающим. Некоторые действия автомобилистов не вызывают ничего, кроме вопроса: "Зачем?"

Издание abw.by пишет о том, чего белорусским водителям не стоит делать на дорогах.

Ездить на красный

Последнее время в Минске проезды на красный свет стали настоящим бичом. Зачастую две-три машины едут через перекресток, когда красный, как говорится, уже совсем красный. Иногда даже задумываешься, не пропустил ли изменения в ПДД, которые разрешают двигаться на запрещающий сигнал светофора в течение пяти секунд после его включения. Причем многие наверняка сталкивались с ситуацией, когда на следующем светофоре догоняешь проехавших на красный. То ли там он горел больше пяти секунд, то ли впереди водители были более зрячими.

Отдельная тема – поворот налево при негорящей стрелке. Плавно выползти на перекресток и проехать, когда встречные машины закончатся. В чем смысл этих маневров, если стрелка загорится через 10 секунд, непонятно.

Короче, на красный свет ездить однозначно не стоит, да и все знают, что нельзя. Но почему-то многие ездят. Тот случай, когда камеры на перекрестках, которые будут фиксировать проезд на запрещающий сигнал, отнюдь не лишние.

Еле-еле стартовать со светофора

Другая крайность – водители, стартующие на зеленый так, будто в их баке последний бензин в городе. Особенно они раздражают на "коротких" светофорах, как на перекрестке ул. Ленина и пр-та Независимости, где чем быстрее все поедут, тем больше машин успеет проехать.

Поэтому загорается зеленый – не зевайте, кроме вас перекресток нужно проехать и другим автомобилистам.

Выезжать на перекресток, если впереди образовался затор

Если впереди образовался затор и вы вынуждены будете остановиться в границах перекрестка – не выезжайте на него вообще, как того и требуют ПДД, даже если зеленый сигнал еще долго будет гореть. Не исключено, что, когда он все-таки погаснет, вы все еще будете стоять посреди перекрестка, перегораживая дорогу машинам с перпендикулярного направления, что приведет к затору еще и там.

В заторах на узких улицах, где разрешены левые повороты во дворы и из дворов, не надо перегораживать въезды в них. Ничего не изменится, если вы будете стоять на пять метров ближе или дальше к цели, зато другие люди смогут спокойно въехать во двор или выехать из него. А если во встречном направлении только одна полоса движения и водителю надо повернуть налево, стоять за ним будут все, пока он не выполнит маневр.

Двигаться в крайнем левом ряду при свободных правых

Водители, едущие в левом ряду при свободном правом, встречаются на трассах регулярно. Такой расклад еще как-то можно понять на МКАД, где в третьем ряду на многих участках разрешенная скорость на 10 км/ч выше, чем в соседних, но зачем ехать по левому ряду на трассе, где лимит одинаков для любого ряда? Только не рассказывайте про разбитый фурами первый ряд – если это действительно так, то и второй обычно по качеству покрытия недалеко ушел.

Поэтому на трассах нечего делать в левом ряду, если вы не опережаете двигающиеся с меньшей скоростью автомобили в правом. Опередили – перестроились правее, как того требуют ПДД, даже если через минуту снова придется выполнять опережение. Кстати, при регулярных маневрах меньше клонит в сон.

Ездить по обочине

Заторы на МКАД или трассах неприятны и вынуждают задерживаться в пути. Но спешка или просто нежелание стоять вместе со всеми не повод объезжать "пробку" по обочине. В случае с трассой очень вероятно, что движение по обочине приведет к затору и там. Тогда обочиной не смогут воспользоваться автомобили экстренных служб, которым проехать гораздо важнее, чем остальным, в том числе и к причине затора.

Очень удивляют люди, которые на трассах с одной полосой движения в каждую сторону движутся по обочине. Нет, они не уступают дорогу более скоростному автомобилю, как это принято, а просто едут так десятки километров. Зачем?

Пользоваться противотуманными фарами, когда нет тумана

"Противотуманки" так называются именно потому, что они созданы для борьбы с недостатком освещенности во время тумана: передние фары – чтобы было лучше видно вам, задние фонари – чтобы лучше видели вас. Включать их нужно только во время тумана. Ни в пасмурную погоду, ни в дождь, ни в легкий снегопад (во время сильного снегопада задний противотуманный фонарь еще как-то можно оправдать) – только во время тумана!

Если тумана нет, то горящие спереди "противотуманки" слепят встречных водителей, а задние фонари – движущихся сзади. Реальная необходимость включать ПТФ возникает пару раз в год, все остальное время они должны быть выключены. Если вы не в курсе, как работают и что включают переключатели световых приборов в вашем автомобиле, ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

Ездить с одной горящей фарой

Раз уж затронули тему световых приборов, то нельзя не вспомнить о людях, которые эксплуатируют автомобили с одной работающей фарой. В темноте на трассе приходится гадать, мотоцикл едет вам навстречу или машина, у которой с одной стороны перегорела лампочка, а если перегорела, то какая – правая или левая. На всякий случай даже приходится прижиматься к обочине: вдруг горящая ближе к середине дороги единственная фара – правая?

Лампочка стоит недорого, купить ее не составляет проблем, поменять – пять-десять минут на большинстве автомобилей. Свет – это безопасность, на всякий случай лучше возить с собой одну запасную лампочку.

Парковаться как попало и где попало

На размеченных парковках автомобиль должен оказаться между двумя линиями, желательно ровно посередине. Наблюдения говорят о том, что далеко не все это знают. Места для инвалидов предназначены, как нетрудно догадаться, для инвалидов, а не для здоровых людей, которым лень искать свободное место или хочется встать поближе к двери гипермаркета.

Тротуары созданы для движения пешеходов, а не для парковки автомобилей. Отсутствие свободных мест не повод лезть на тротуар. Ищите, ставьте вдоль улицы, поезжайте на платную стоянку. Ставить машину на тротуар – верх эгоизма, пешеходы не хотят и не должны обходить вашу "ласточку", особенно пешеходы с колясками. Это касается и тех, кто паркуется вдоль бордюра, но перегораживает пересекающие проезжую часть пешеходные дорожки. Ходить зигзагами вокруг припаркованной машины никому не приносит радость.

Зеленая зона – это не бесполезный кусок земли, а место, где растут зеленые насаждения, вырабатывающие кислород, в то время как автомобили ничего хорошего не вырабатывают. Заезжая на "зеленку", вы не только уничтожаете траву, но и портите почву техническими жидкостями, которые могут подтекать. А выезжая в сырую погоду с зеленой зоны, давно превратившейся в коричневую, еще и загрязняете асфальт, а потом удивляетесь, почему машины в городе так сильно пачкаются. Парковаться нужно только в предназначенных для этого местах.

Многие, похоже, не знают и о том, что площадки перед подъездами – это тоже тротуар, а не стоянка. Водители с фотографии ниже точно не знают, тем более что один из них припарковался за минуту до того, как был сделан этот кадр, а напротив было достаточно свободных мест.

Отдельная категория водителей – те, кто паркуется с запасом 2-3 метра до соседней машины. Вероятно, чтобы без лишних движений потом выехать. Хотя для беспроблемного выезда более чем достаточно метра с каждой стороны, а в большинстве дворов места между машинами еще меньше. Паркуйтесь плотно и рационально, даже если заехали в гости на пять минут.

Если с глазомером туго, ловите подсказку: длина стандартного бордюра – 1 метр. Считая бордюры, можно многое оценить при парковке. Например, поместится ли за вами или перед вами еще одна машина. Если есть запас в 5,5-6 бордюров – точно поместится.

Едва не забыли про "подпиральщиков". Некоторые настолько любят ставить машину прямо напротив подъезда, что перегораживают путь припаркованным "гаражом" автомобилям, даже если в 10-20 метрах есть свободное место. Чем дальше паркуешься, тем больше ходишь – это полезно. А видеть машину в окно вовсе не обязательно. Ну а если уж пришлось подпереть (пришлось – это когда мест в радиусе километра нет совсем, например, в Малиновке) – выходите и отгоняйте машину в течение двух-трех минут после звонка, а не выползайте спустя десять минут.

Пользоваться сигнализацией с орущей на весь двор сиреной

В 2021 году сигнализация без обратной связи – моветон. Во-первых, в условиях Беларуси на большинстве автомобилей "сигналка" бесполезна чуть менее чем всегда, во-вторых, из-за "глючащего" концевика двери не должен просыпаться весь дом. Причем, как правило, орущие сигнализации стоят на машинах из прошлого века, которые способны как-то заинтересовать только дворовых котов.

Поэтому, если у вас вдруг авто с такой сигнализаций, отключите сирену. Будете спокойнее спать и вы, и соседи.

Наш вердикт

Соблюдение ПДД и взаимоуважение – ключи к безопасности на дороге. Все перечисленное выше – это и нарушение Правил, и неуважение к окружающим. Потому, если замечали за собой что-то из нашего списка, срочно подумайте над своим поведением и вставайте на путь исправления.

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