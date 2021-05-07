Историк Марк Солонин: СССР должен был не возникать 2 7.05.2021, 22:16

2,748

Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Появление тоталитарных режимов «не случайно и имеет свои глубокие корни».

Чтобы предотвратить Вторую мировую войну, СССР "должен был не возникать". Об этом заявил российский публицист и историк Марк Солонин в эфире программы "Бацман" главного редактора интернет-издания "Гордон" Алеси Бацман.

На вопрос ведущей: "Как СССР должен был поступить, чтобы избежать этой кровопролитной войны?" – Солонин ответил: "Не возникать".

"Не в ругательном смысле слова "возникать", а он не должен был возникнуть", – сказал историк.

По его словам, появление тоталитарных режимов по всей Европе и в Аргентине в 20-х – начале 30-х годов XX века "не случайно и имеет свои глубокие корни".

"Тем не менее началось это все безумие в России, в Российской империи, на обломках которой был создан Советский Союз, и победа чудовищного по своей жестокости, бесчеловечности и безумию своей организации тоталитарного режима коммунистического, так называемого интернационального режима, в огромной стране (Советский союз, Российская империя – огромная страна с огромными ресурсами, огромной возможностью влиять на ситуацию в мире) – оно и было величайшей геополитической катастрофой XX века. И с того момента, когда это здесь укрепилось, у формально их противников ("коричневые" формально считались противниками "красных", а в общем-то, было два оттенка) появились большие шансы прийти к власти", – заявил он.

По мнению Солонина, если бы не было победы большевиков в Российской империи и "ленинско-сталинского безобразия, не было бы нацистов в Германии и мы бы не знали, что такое Вторая мировая война".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».