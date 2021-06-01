Москва «сливает» Лукашенко 5 1.06.2021, 9:11

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фото: тасс

Узурпатор встревожен из-за предстоящей встречи Байдена с Путиным.

Нынешняя встреча в Сочи интересна тем, что она происходила на фоне очередного ослабления позиций Лукашенко в связи с жестким давлением Запада, пишет «Независимая газета».

После инцидента с вынужденной посадкой самолета, принадлежащего европейской стране и следовавшего из одной европейской страны в другую, только для того, чтобы задержать 26-летнего журналиста и блогера с его 23-летней подругой, большинство европейских стран прекратили авиасообщение с Беларусью. ЕС начал активно обсуждать четвертый пакет санкций. Как следует из заявлений, это могут быть серьезные экономические санкции, которые ударят по чувствительным позициям.

Вопрос «Как реализовать экономические санкции против Минска?» был включен в повестку дня встречи глав МИД стран ЕС, которая прошла в четверг. Об этом заявил глава дипломатического корпуса ЕС Жозеп Боррель. «Угон самолета и задержание двух пассажиров совершенно недопустимы, и мы начнем обсуждать введение секторальных и экономических санкций», – цитируют его европейские СМИ.

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн перед началом встречи говорил о том, что в четвертом пакете санкций может быть решение об ограничении экспорта калийных удобрений из Беларуси в ЕС. «Мы стремимся значительно нацелить санкции на экономическую структуру и финансовые операции Беларуси», – приводит Economic Times слова главы МИД Германии Хайко Мааса.

В четверг Украина вновь вспомнила о своих планах отказаться от минской переговорной площадки, а Европейский союз велосипедистов решил отменить чемпионат Европы по велоспорту на треке, который должен был пройти в Минске. Причем и в первом, и во втором случае формально «никакой политики» – в Минск сейчас сложно добраться. Транзитное значение Белоруссии, ее туристический и миротворческий имидж – все это оказалось разрушено. Экономические потери еще будут подсчитаны, но очевидно, что это миллионы долларов. Тревожно для Лукашенко и намерение президентов США и России обсудить Беларусь во время предстоящей встречи в июне.

На официальном уровне Россия поддерживает Лукашенко – не дала «небо» некоторым европейским компаниям, облетающим территорию Беларуси. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в инциденте с самолетом Европа ведет себя «неприлично». Однако риторика российских СМИ дает основания экспертам говорить, что Москва «сливает» Лукашенко, пишет политический обозреватель Виталий Цыганков.

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