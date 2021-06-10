Максим Винярский: Собираюсь нести свой заряд уверенности все дальше
- 10.06.2021, 21:00
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Активист «Европейской Беларуси» написал письмо на волю.
Подписчице телеграм-канала «Баста!» пришло письмо от политзаключенного Максима Винярского, активиста «Европейской Беларуси».
«Не знаю, сколько мы тут будем, но в романе Льва Николаевича Толстого есть интересная мысль: «Единственное место, приличествующее честному гражданину в том государстве, в котором узаконивается и покровительствуется рабство, есть тюрьма». Так что мы «на своём месте».
«Я очень рад, что все пронесли через этот процесс чувство собственной правоты, уверенности в себе и в своих друзьях. Надеюсь, заряда и вдохновения хватит на всех желающих. Лично я собираюсь нести свой заряд уверенности и осознания всё дальше и дольше.
Как говорил когда-то Виктор Антонович: «Людям надо видеть, куда идти. А значит, кто-то должен держать символ и нести принцип». Хочу верить, что всё будет не зря, а взятый вес не окажется неподъемным».
Напишите Максиму Винярскому и вы!
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