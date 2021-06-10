Ученые уловили загадочные космические сигналы, которые смогут «осветить» нам каждый уголок Вселенной 1 10.06.2021, 22:22

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Существует несколько гипотез их происхождения.

Ученые использовали новый радиотелескоп в канадской провинции Британская Колумбия, чтобы обнаружить сотни необычных быстрых радиовсплесков, передает «Новое время».

Пока что исследователи не могут определить, что именно является источником этих явлений, однако существует сразу несколько интересных теорий.

Быстрые радиовсплески (FRB) — это очень короткие (несколько миллисекунд), но очень интенсивные импульсы радиоволн, которые были впервые обнаружены в 2007 году, причем абсолютно случайно.

Существует несколько гипотез их происхождения:

их могут излучать звезды нашей Галактики;

радиовсплеск может быть следствием редкого события вроде слияния нейтронных звезд;

появление или наоборот «последний вздох» черной дыры;

также их могут вызывать магнетары — нейтронные звезды с невероятно сильным магнитным полем;

некоторые ученые и вовсе предполагали, что это земные сигналы, которые производятся техническими устройствами или наоборот сигналы, которые посылают нам инопланетяне из других галактик.

Быстрые радиовсплески считались достаточно редким явлением, однако новое исследование показало, что это не совсем так. Радиотелескоп Канадского эксперимента по картированию интенсивности водорода (CHIME) обнаружил серию быстрых радиовсплесков, которые можно соотнести с контурами космической паутины — крупнейшей структуры нашего мира, нити которой состоят из темной материи, и которая соединяет всю Вселенную.

За 12 месяцев с 2018 по 2019 года ученые CHIME зафиксировали 535 быстрых радиовсплесков, открыв путь к «новому этапу науки и радиовсплесках». За более чем десятилетие предыдущих изучений ученые смогли зафиксировать лишь около сотни подобных сигналов.

«Теперь мы сможем выстраивать эти быстрые радиовсплески в единую картину. Это поможет нам понять, что именно их провоцирует, и как мы можем использовать их для изучения Вселенной в будущем», — говорит ученая из исследовательской группы Кейтлин Шин.

Помимо нескольких сотен отдельных вспышек, которые длятся в течении доли секунды, после чего исчезают насовсем, ученые также зафиксировали 61 всплеск, которые относятся к 18 постоянным источникам этих сигналов. Некоторые из них и вовсе генерируются в одной и той же последовательности, пишет VICE.

Ученые предполагают, что подобные всплески характерны для небесных тел, которые являются частями единой системы — например, нейтронная звезда, которая движется вокруг черной дыры. Также они смогли составить карту распределения всплесков по всему небу. Это не только показало, что не существует какого-то единственно определенного источника таких сигналов, а также направления их движения, но и то, что эти быстрые радиовсплески «синхронизируются» с космической паутиной. Фактически, отмечают ученые, все подобные сигналы происходят внутри этой структуры.

Исследователи уверены, что в будущем подобные радиовсплески можно будет использовать как «зонды», которые будут освещать всю Вселенную. Таким образом ученые смогут наблюдать за всей огромной структурой нашего мира и даже, возможно, составить точную карту загадочной космической паутины.

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