В пятницу в Беларуси будет жарко и дождливо
- 11.06.2021, 9:01
Не забудьте зонт.
В последний рабочий день недели погоду на территории республики продолжит определять теплая неустойчивая воздушная масса, передает naviny.by.
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. В большинстве районов пройдут дожди; в некоторых районах прогремят грозы (при грозах местами ливни, возможен град).
Ветер северный умеренный, при грозах порывистый (местами сильный порывистый).
Температура воздуха в регионах:
Брест +24..+26°C;
Витебск +24..+26°C;
Гомель +23..+25°C;
Гродно +22..+24°C;
Могилев +23..+25°C;
Минск +23..+25°C.