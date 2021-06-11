Глава МИД Польши: Судьбу Беларуси может изменить банкротство Лукашенко 11.06.2021, 9:31

Збигнев Рау

Фото: Grzegorz Michałowski /PAP

Желание свободы, когда оно возникает, всегда сбывается.

Судьбу Беларуси может изменить банкротство Лукашенко. Такое мнение в интервью газете Rzeczpospolita высказал министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, отвечая на вопрос о неизбежности поглощения Россией Беларуси.

По его словам, пространство для маневра у Александра Лукашенко сужается, поэтому для своей легитимизации он использует сотрудничество с Россией. Рау считает, что рано или поздно Москва потребует платить по счетам.

«Чем больше Александр Лукашенко отвергается обществом, тем больше сужается его пространство для маневра. Он уже знает, что не вернет симпатии белорусов и не имеет их полномочий решать о будущем страны. Следовательно, он должен заимствовать этот мандат у России. Займы нужно возвращать, и наступит время погашения», — сказал он.

Рау уверен, что банкротство Лукашенко приближается и именно оно может изменить судьбу страны. При этом министр не уточнил, что имеется в виду под «банкротством».

«Поэтому судьбу Беларуси может изменить банкротство Лукашенко. Мы приближаемся к нему с каждым днем. В нашей части Европы желание свободы, когда оно возникает, всегда сбывается. Мы просто не знаем когда. Молодые белорусы не смирятся с тем, что всю оставшуюся жизнь будут жить под властью, которая не имеет полномочий принимать решения о своем будущем», — сказал польский чиновник.

Глава внешнеполитического ведомства также подтвердил, что Польша сохраняет каналы связи с белорусскими властями. В результате были освобождены три активистки польского меньшинства в Беларуси. Что касается судьбы лидеров союза поляков, то их освобождение зависит от многих условий, а также от их собственного желания покинуть Беларусь.

«Да. Они разрешили освободить трех женщин-директоров польских школ. Что касается судьбы других поляков в тюрьме, то это результат сочетания многих условий. Также хотят ли они покинуть Беларусь», — отметил министр.

Рау также заверил, что белорусские активисты находятся в безопасности в Польше.

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