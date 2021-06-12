Что может послужить сигналом для перехода силовиков на сторону народа? 22 12.06.2021, 11:06

12,204

Фото: ТАСС

Сотрудники милиции понимают, что большинство белорусов против этой власти.

Один из высокопоставленных сотрудников Министерства внутренних дел Беларуси, представитель старшего офицерского состава вышел на связь с сайтом Charter97.org.

Он рассказал, что может послужить сигналом для перехода структур МВД на сторону народа.

— Нам всем, в том числе силовикам, очень мало показывают как у нас есть и как могло бы быть. Не зря, например, в поездки за границу, которые организовывает Министерство внутренних дел, попадают сугубо только руководители и очень незначительное количество сотрудников, которые не находятся на руководящих должностях. Правда, в основном такие поездки совершаются в Россию и страны СНГ. О каком-то передовом опыте, который бы заставил задуматься, говорить не приходится. Мы не показываем молодежи, молодым сотрудникам, как вообще вот могло бы быть. У нас совершенно не организовывается обучение, которое проходило бы на базе каких-то учебных заведений развитых европейских стран. Сейчас, когда Лукашенко нелегитимен, это, конечно же, невозможно. Но раньше такая возможность была, однако, повторю, кроме начальников, ею почти никто не пользовался.

На сегодняшний день правда, только правда может сподвигнуть милиционеров к тому, чтобы они перешли на сторону народа. Поэтому мы чаще должны говорить правду, мы чаще должны раскрывать людям глаза на то, что нынешняя ситуация катастрофична для страны, она однозначно убьет режим и пособников режима. И либо мы перейдем в статус Северной Кореи с закрытием границ, либо мы все-таки победим диктатуру и возьмем вектор европейского развития, попросим страны Европейского союза помочь нам в преобразованиях, в которых нуждается Беларусь, в том числе в судебной и в правоохранительной системе. Тогда мы сможем преодолеть все эти трудности.

Сотрудники милиции понимают, что большинство народа против этой власти. Они почувствовали насколько изменилось отношение к ним и их близким с момента фальсификации выборов и применения насилия против мирных граждан. Каждый здравомыслящий представитель силовых структур понимает, что это долго продолжаться не может и психологически готовится стать на сторону народа. В том, что это произойдет — я не сомневаюсь.

— Помогут ли экономические санкции занять колеблющимся сотрудникам милиции позицию на стороне народа?

— По крайней мере, через своих близких, друзей, знакомых, которые начнут рассказывать милиционерам об этом. Это заставит их задуматься. Это заставит их что-то начать читать. О санкциях в милицейской среде много говорится. Правда, милиционеры из-за своего невысокого уровня экономического образования не понимают всех тяжестей последствий экономических санкций. Но вместе с тем, у многих из них есть жены, которые работают бухгалтерами, экономистами, финансистами. И уж они точно понимают, к чему это приведет. Поэтому задумываются над этим все.

Очень сильно их пугает обвал рубля и, как следствие, уменьшение заработной платы. Они понимают, что в этом случае их зарплата уменьшится в разы и вообще никакого смысла не будет поддерживать того же самого Лукашенко. Эти 25% колеблющихся сразу скажут: «Ну, все! Задолбал!» Он нам тут рассказывает про золотые горы, рост производственных мощностей, но на самом деле их нет и не может быть.

Полностью интервью можно прочитать здесь.