Когда будет православная Троица в 2021 году: дата и традиции 12.06.2021, 20:27

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Праздник приходится на 50-й день после Светлого Воскресения Христова.

Дата одного из главных христианских праздников - Дня святой Троицы - зависит от Пасхи и приходится на 50-й день после Светлого Воскресения Христова. В 2021 году Троица у православных и греко-католиков Украины отмечается 20 июня. "Апостроф" рассказывает о традициях и запретах этого дня.

История праздника

Святая Троица является символом единства Святого Духа, Бога Отца и Бога сына. В этот день также отмечают день рождения Церкви; он относится к двунадесятым – важнейшим после Пасхи торжествам в православии.

Кроме того, как указывает Евангелие, именно в этот день Святой Дух в виде огненных языков сошел на апостолов Иисуса Христа и Деву Марию.

Традиции праздника

В канун Троицы в храмах проводятся всенощные бдения. Суббота перед праздником является поминальной: люди ставят свечи за упокой души ушедших родственников.

В сам праздник в храмах освящают травы и веточки деревьев, которые в качестве оберега хранят целый год. Хозяйки к Троице наводят в доме чистоту, украшают жилье свежими ветками клена, березы, ивы, липы, цветами и травами, что символизирует процветание и новый жизненный цикл.

К празднику пекут пироги, готовят мясные и рыбные закуски. В некоторых регионах в этот день красят яйца в зеленый цвет. Неделя, которая следует после Троицы, называется Зеленой, так как считается, что в эти дни Бог создал Землю и покрыл ее зеленью.

Что нельзя делать на Троицу

Запрещена любая физическая работа, особенно на земле (пахать, копать, сеять и сажать)

Нельзя стричься, плести, вязать, вышивать.

Наши предки избегали купаний в реках и озерах в этот день - считалось, что русалка может выйти на сушу и забрать на дно.

Плохой приметой считается гулять свадьбу на 50-й день после Пасхи, но зато хорошо свататься.

Кроме того, как и в любой другой христианский праздник, необходимо избегать негативных эмоций и злых мыслей. Нельзя ссориться, конфликтовать, предъявлять претензии, завидовать и обижаться.

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