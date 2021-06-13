«В российской элите формируется консенсус, что с Лукашенко пора заканчивать» 5 13.06.2021, 11:47

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Фото: Bloomberg

Любому терпению все же есть свои пределы.

Лукашенко мешает всем и всему, пишет Telegram-канал «Минская семибоярщина».

Не только в преодолении белорусского политического кризиса и развитию взаимовыгодных экономических проектов ЕАЭС. Он мешает диалогу Россия-Запад и Китай-Россия. А прежде всего урегулированию украинского кризиса. Своими провокациями он постоянно создает никому не нужную политическую турбулентность. К тому же, непрерывно у всех по кругу клянчит денег и их ворует. Одним словом, минский диктатор – общая большая головная боль.

С Западом все очевидно. В российской элите формируется консенсус, что с Лукашенко пора заканчивать. В белорусском обществе давно и однозначно сформирован запрос на четкую позицию России по будущему Лукашенко. Ну а в отношении маниловских планов узурпатора-террориста протащить хитро выделанную «конституционнную реформу», хочется сказать словами Грибоедова: «Блажен, кто верует, тепло ему на свете».

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