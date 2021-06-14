Мнение об уходе Шеймана: Это старт реального исхода Лукашенко 12 14.06.2021, 8:09

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Но узурпатор опять промахнулся.

Произошедший картинный «увод» Виктора Шеймана «в тень» не только по своей сути ошибочен, по форме глуп, но и сильно запоздал в принципе. Всем причастным очевидно - это старт реального исхода Лукашенко, пишет Telegram-канал «Минская Семибоярщина».

Главное в сегодняшнем событии - максимальная активизация процесса консолидации активов семьи Лукашенко в дальнем заграничье. Транзит и сокрытие награбленного поручены Шейману. Ближайший соратник Лукашенко, уйдя с официального поста руководителя управделами, стал фактически «спецпорученцем» и держателем «кубышки гаранта». Его основная задача - создание «запасного аэродрома» для семьи, а также «кулуарные» переговоры с «закулисьем» в части персональных гарантий для Лукашенко. Основной вектор усилий – страны Ближнего Востока, Россия и Китай.

Но узурпатор опять промахнулся. «Шархан» - отнюдь не кличка, это оперативный псевдоним еще старлея, а ныне «генерал-полковника» Виктора Шеймана еще с далеких афганских времен.

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