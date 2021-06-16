«Время Лукашенко заканчивается»: почему ушел Шейман? 4 16.06.2021, 9:59

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По аппарату диктатора ходят слухи, страхи и предостережения.

Виктор Шейман был ближайшим подельником Лукашенко с самого начала его «карьеры» и оставался им до 11 июня, когда вечером в пятницу было объявлено о его отставке. Вчера отставка была подтверждена официально.

Почему это произошло именно сейчас и что последует за отставкой, разбиралась Deutsche Welle.

Политический обозреватель «Радио Свобода» Юрий Дракохруст называет несколько версий.

«Одна из них - здоровье. Другая версия, благоприятная для протестующих, - крысы бегут с корабля. И третья версия - интриги, как в 2008 году, когда то ли Виктор Лукашенко, то ли другие юные фигуры «съели» Шеймана, конкурируя за курирование силовых структур (в 2008 году Шейман был освобожден от должности главы Совбеза после взрыва в День Независимости - Ред). Шейман, я думаю, на взгляд многих, слишком давно в этой команде. Скорее всего кто-то в аппаратной борьбе его переиграл».

Экс-подполковник КГБ Валерий Костко напоминает, что Виктору Шейману 26 мая исполнилось 63 года: «Это же не возраст для политика, значит есть какие-то серьезные причины. Одной из них может быть здоровье, но я сомневаюсь в реальности этих слухов. Больше я склоняюсь к тому, что время Лукашенко заканчивается, и возможно, Шейман будет выполнять какую-то другую миссию, которая никому неизвестна, кроме них двоих. Таких людей от себя просто так не отпускают. Если бы Лукашенко планировал находиться долго у власти, то Шейман был бы все время рядом».

Согласен с тем, что у Виктора Шеймана еще будет особая миссия и политический аналитик Петр Кузнецов. Правда, речь о миссии другого рода: «Есть уверенность, что это не просто отставка, это может быть связано с грядущими европейскими экономическими санкциями. Если эти санкции будут такими, как сейчас ожидается, то они сильно повлияют на приток валюты в страну. И я предполагаю, что Шейман может заниматься какими-то непрозрачными делами, серыми экономическими схемами для того, чтобы ресурсы режима не иссякли полностью».

«Многие считали Шеймана «символом стабильности». Если символ уходит, то по аппарату, конечно, ходят всякие слухи, страхи, предостережения: «Ну уж если Шейман ушел, то значит не все так просто», - считает Юрий Дракохруст.

Виктор Шейман — один из наиболее близких и верных чиновников диктатора. Шейман был управляющий делами самозванца с 2013 года.

Он подозревается в причастности к убийству оппонентов белорусских властей в 1999 году – бывшего министра внутренних дел Юрия Захаренко, бывшего председателя ЦИК Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского. Тогда он занимал должность Государственного секретаря Совета безопасности.

В том, что Шейман был причастен к их убийству, уверен и бывший боец СОБРа Юрий Гаравский.

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