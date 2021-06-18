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Долги сельского хозяйства Беларуси перешагнули рекордную отметку

  • 18.06.2021, 13:21
Долги сельского хозяйства Беларуси перешагнули рекордную отметку

Предыдущий рекорд продержался всего один месяц.

Белорусские аграрии обновили максимум всех времен по размеру долга перед кредиторами. Предыдущий рекорд продержался всего один месяц, пишут banki24.by.

На 1 мая суммарные долги флагманов сельского хозяйства составили 15,881 млрд BYN. Это набольшее значение задолженности за весь период измерений по принятой в стране методике. Предыдущий максимум отмечался 1 апреля и был равен 15,384 млрд BYN.

С начала 2021 года сумма обязательств сельхозников выросла на 6,5%. Это больше, чем за весь 2020 год, когда долги аграриев увеличились на 5,4%. В 2019 году долги поднимались на 9,2%, в 2018-м — на 6,8%, в 2017-м — на 3,3%, в 2016-м — на 4,7%. Всего за прошлую пятилетку долги выросли на 32,9%.

Для обязательств сельского хозяйства характерна высокая доля проблемного долга. Если в среднем по реальному сектору доля просрочки на 1 мая составила 6,3%, то по сельскому хозяйству — 18,3%, то есть почти втрое выше. Без малого каждый пятый рубль, одолженный сельскому хозяйству, имеет пропущенные сроки возврата.

В пересчете на деньги объем проблемной задолженности аграриев достиг 2,913 млрд BYN. С начала 2021-го он увеличился на 3,2%, хотя в 2019—2020 гг. сельчанам как-то удавалось сократить «мусорные» обязательства.

Суммарная задолженность состоит из обязательств по кредитам и займам, а также из кредиторки. На 1 мая размер кредитов и займов сельхозников составил 6,381 млрд BYN. С начала года долг вырос на 3,6%.

Кредиторка флагманов сельского хозяйства значительно выше — 9,500 млрд BYN на 1 мая. На эту отчетную дату был обновлен максимум по размерам кредиторки за все время замеров. Предыдущий рекорд держался с 1 июля 2020 года, когда достиг 9,055 млрд BYN. С начала 2021 года кредиторка аграриев выросла на 8,6%.

Для сравнения: за весь 2020 год кредиторка увеличилась на 3%, за 2019-й — на 12,7%, за 2018-й — на 12,3%, за 2017-й — на 2,1%, за 2016-й — на 14,5%. Для кредиторки сельского хозяйства характерна высокая доля проблемных долгов. На 1 мая 2021-го она составила 26,6% против 11,8% по всем флагманам реального сектора.

Иными словами, более четверти кредиторки имеет пропущенные сроки уплаты. Рентабельность продаж по крупным и средним предприятиям сельского хозяйства в 2021-м (4 месяца) составила 5,4%. Этот индикатор сократился по сравнению с 2020-м (годом ранее было 5,6%).

Медианная рентабельность в отрасли ощутимо ниже. Это видно по распределению компаний по данному показателю: по итогам 4 месяцев 31,1% флагманов несли убытки от продажи продукции, а еще 32,8% демонстрировали рентабельность от 0% до 5%.

Только 0,6% флагманов сельского хозяйства имели рентабельность от 30% и выше.

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