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В Бресте лукашисты закрыли «Тэатр Крылы халопа» и «Грунт будучыні»

  • 18.06.2021, 18:07
В Бресте лукашисты закрыли «Тэатр Крылы халопа» и «Грунт будучыні»

Произошло это по инициативе городской прокуратуры.

В Бресте власти ликвидировали социально-культурное учреждение «Тэатр Крылы халопа» и культурно-просветительное учреждение «Грунт будучыні». Произошло это по инициативе городской прокуратуры. Решения приняли администрации Московского и Ленинского района Бреста. Основанием для них называется «осуществление деятельности, не соответствующей заявленным в уставе целям и предмету», сообщает Служба информации прокуратуры Брестской области.

По версии прокуратуры, «Тэатр Крылы халопа» с августа 2020-го организовывал художественные выставки, направленные на формирование у граждан «одобрительного отношения к совершению противоправных действий». Заявляется и о выявленной «предпринимательской деятельности».

Утверждается, что и «Грунт будучыні» Виктора Климуса занимался деятельностью, которая «не закреплена уставом». Подчеркивается, что Климус был в Координационном совете, организовывал протесты в Бресте, а после уехал за границу.

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