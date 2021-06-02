закрыть
2 июня 2021, среда, 22:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Конкурент Tesla представил гиперэлектрокар за два миллиона евро

4
  • 2.06.2021, 20:54
  • 3,068
Конкурент Tesla представил гиперэлектрокар за два миллиона евро
Фото: Rimac

Гиперэлектрокар представил хорватский автопроизводитель.

Хорватский автопроизводитель Rimac представил лимитированную серию электрических гиперкаров мощностью в 1914 лошадиных сил и стоимостью около двух миллионов евро. Первая партия автомобилей поступит на мировой рынок уже в 2021 году, пишет Bloomberg.

Один из конкурентов Tesla и поддерживаемая немецким заводом Porsche компания Rimac, выпускающая электромобили, трансмиссии и аккумуляторы, презентовала свой новый полноприводный гиперкар Nevera. Автомобиль с серийным номером С Two дебютировал на Женевском автосалоне в 2018 году.

Гиперкар назван в честь сильного средиземноморского шторма у побережья Хорватии. Автомобиль Nevera разгоняется до 100 километров в час за 1,85 секунды, способен развить скорость до 415 километров в час. С 20 до 80 процентов емкости аккумулятора Nevera заряжается за 18 минут. Стоимость гиперкара составит около 2,4 миллиона долларов (1,9 миллиона евро).

Поставки Nevera начнутся до конца 2021 года через глобальных дилеров Rimac в 19 городах Европы, Северной Америки, Латинской Америки, Европы, Ближнего Востока и Азии. Первая партия составит 150 экземпляров. Rimac разрабатывает высокопроизводительные электрические трансмиссии и аккумуляторы для Aston Martin, Porsche, Pininfarina, Hyundai, Kia, Koenigsegg и Renault.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убить дракона
Убить дракона Наталья Радина
Если к вам пришел медведь
Если к вам пришел медведь Владимир Халип
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт!
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт! Андрей Санников
Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович