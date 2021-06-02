Конкурент Tesla представил гиперэлектрокар за два миллиона евро 4 2.06.2021, 20:54

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Фото: Rimac

Гиперэлектрокар представил хорватский автопроизводитель.

Хорватский автопроизводитель Rimac представил лимитированную серию электрических гиперкаров мощностью в 1914 лошадиных сил и стоимостью около двух миллионов евро. Первая партия автомобилей поступит на мировой рынок уже в 2021 году, пишет Bloomberg.

Один из конкурентов Tesla и поддерживаемая немецким заводом Porsche компания Rimac, выпускающая электромобили, трансмиссии и аккумуляторы, презентовала свой новый полноприводный гиперкар Nevera. Автомобиль с серийным номером С Two дебютировал на Женевском автосалоне в 2018 году.

Гиперкар назван в честь сильного средиземноморского шторма у побережья Хорватии. Автомобиль Nevera разгоняется до 100 километров в час за 1,85 секунды, способен развить скорость до 415 километров в час. С 20 до 80 процентов емкости аккумулятора Nevera заряжается за 18 минут. Стоимость гиперкара составит около 2,4 миллиона долларов (1,9 миллиона евро).

Поставки Nevera начнутся до конца 2021 года через глобальных дилеров Rimac в 19 городах Европы, Северной Америки, Латинской Америки, Европы, Ближнего Востока и Азии. Первая партия составит 150 экземпляров. Rimac разрабатывает высокопроизводительные электрические трансмиссии и аккумуляторы для Aston Martin, Porsche, Pininfarina, Hyundai, Kia, Koenigsegg и Renault.

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