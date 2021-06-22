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Шах тебе, Билл Гейтс!

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  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 22.06.2021, 17:43
  • 5,572
Шах тебе, Билл Гейтс!

Россиян-то будут в перспективе чипировать, когда деньги найдут?

Сегодня общественность была взбудоражена сообщением «Коммерсанта» о разработке властями России программы чипирования мозга человека.

Это федеральная программа «Мозг, здоровье, интеллект, инновации», на которую до 2029 года нужно 54 млрд росс руб. И Путин, пишут, одобрил.

Правда, сегодня же Минобрнауки бросилось опровергать новость: дескать, «в конце прошлого года на уровне правительства было принято решение о нецелесообразности ее разработки». При этом здесь же сказано, что «указанная программа не имеет финансирования».

Так что, пока только денег нет? А программа сама по себе хорошая? Россиян-то будут в перспективе чипировать, когда деньги найдут? Трепали, трепали Билла Гейтса с «чипированием мозга», а сами, оказывается, что-то подобное обсуждали втихаря.

Шах тебе, Билл Гейтс! Но пока не мат!

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