Шах тебе, Билл Гейтс!10
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 22.06.2021, 17:43
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Россиян-то будут в перспективе чипировать, когда деньги найдут?
Сегодня общественность была взбудоражена сообщением «Коммерсанта» о разработке властями России программы чипирования мозга человека.
Это федеральная программа «Мозг, здоровье, интеллект, инновации», на которую до 2029 года нужно 54 млрд росс руб. И Путин, пишут, одобрил.
Правда, сегодня же Минобрнауки бросилось опровергать новость: дескать, «в конце прошлого года на уровне правительства было принято решение о нецелесообразности ее разработки». При этом здесь же сказано, что «указанная программа не имеет финансирования».
Так что, пока только денег нет? А программа сама по себе хорошая? Россиян-то будут в перспективе чипировать, когда деньги найдут? Трепали, трепали Билла Гейтса с «чипированием мозга», а сами, оказывается, что-то подобное обсуждали втихаря.
Шах тебе, Билл Гейтс! Но пока не мат!
Telegram-канал «СерпомПо»