На матче Чемпионата Европы по баскетболу развернули 10 бело-красно-белых флагов

На матче Чемпионата Европы по баскетболу развернули 10 бело-красно-белых флагов2
- 22.06.2021, 17:36
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Видеофакт.
Перед матчем Беларусь-Швеция Чемпионата Европы по Баскетболу, который состоялся в Валенсии, у белорусской диаспоры организаторы турнира начали просить оставить на входе бело-красно-белые флаги, ссылаясь на приказ FIBA, сообщает телеграм-канал «Баста».
Так как белорусы Испании отказывались оставлять флаги, охрана позвала полицию, но правохранители отказались вмешиваться, объяснив, что это исторический флаг Беларуси и ушли.
В итоге на матче беларусы развернули 10 флагов.