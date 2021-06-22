На матче Чемпионата Европы по баскетболу развернули 10 бело-красно-белых флагов 2 22.06.2021, 17:36

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Видеофакт.

Перед матчем Беларусь-Швеция Чемпионата Европы по Баскетболу, который состоялся в Валенсии, у белорусской диаспоры организаторы турнира начали просить оставить на входе бело-красно-белые флаги, ссылаясь на приказ FIBA, сообщает телеграм-канал «Баста».

Так как белорусы Испании отказывались оставлять флаги, охрана позвала полицию, но правохранители отказались вмешиваться, объяснив, что это исторический флаг Беларуси и ушли.

В итоге на матче беларусы развернули 10 флагов.

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