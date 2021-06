Белорусы Варшавы, голодавшие в знак протеста под зданием Еврокомиссии, получили ответ на петицию 1 23.06.2021, 12:59

3,330

Брюссель подтвердил, что готовит секторальные санкции против режима Лукашенко.

Белорусы Варшавы, которые десять дней держали голодовку под зданием Еврокомиссии, добиваясь введения экономических санкций против режима Лукашенко, получили ответ на свою петицию.

Напомним, белорусская диаспора в польской столице собрала 4156 подписей в поддержку жестких санкций против официального Минска.

Одна из участниц голодовки, внучка первого лидера независимой Беларуси Станислава Шушкевича, представительница Белорусского Молодежного Хаба Стася Глинник опубликовала ответ Еврокомиссии на петицию.

«Уважаемый заявитель,

Хочу поблагодарить вас за письмо от 4 июня, в котором вы призываете принять жесткие меры против Лукашенко и его режима в Беларуси, и за ваше обращение в Европейскую комиссию.

Европейский Союз осуждает репрессии, свидетелями которых мы являемся в Беларуси, включая задержание многочисленных политических заключенных и правозащитников. Мы стали инициаторами международной реакции на ситуацию в Беларуси и приняли четкие меры. Мы ввели санкции в отношении 84 лиц и 7 организаций, ответственных за подавление и запугивание мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов, а также за неправомерное ведение избирательного процесса. Вот конкретный пример воздействия санкций на деятельность перечисленных предприятий: министр промышленности Беларуси Петр Пархомчик признал, что компании из двух стран-членов ЕС прекратили поставки белорусским предприятиям.

Наши санкции также влияют на репутацию, и мы знаем, что они повлияли на решения экономических операторов, не входящих в ЕС, при ведении бизнеса в Беларуси. Наши санкции поддерживаются также широким кругом партнеров за пределами ЕС, и мы продолжаем тесные консультации с партнерами-единомышленниками.

Мы приняли к сведению ваши требования в петиции. К сожалению, мы не можем заранее объявить санкционные списки, так как это отрицательно скажется на их эффективности. Однако, так как агрессия белорусских властей вышла на новый уровень, наш ответ в виде санкций также будет усилен. ЕС намеревается принять секторальные экономические санкции в рамках предстоящего четвертого пакета, и Высокий представитель и Европейская комиссия работают над предложениями Совету ЕС с этой целью. На этот момент, это будет самый большой пакет.

Я хотел бы заверить вас, что верховенство закона и уважение прав человека и основных свобод остаются в основе действий ЕС. Европейский Союз высоко оценивает вашу храбрость и силу в осуществлении ваших основных демократических свобод.

Искренне Ваш, Ричард Тиббелс», — говорится в ответе на петицию.

«А мы в свою очередь хотим поблагодарить ЕС за предпринятые меры и надеемся на то, что реакция демократического мира будет релевантна происходящему — хоть предпринятые меры и жестче, чем когда-либо, но still not enough (но все еще недостаточны — прим.). Держим руку на пульсе, слушаем сердца!

Жыве Беларусь!», — написала Стася Глинник в «Фейсбуке».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».