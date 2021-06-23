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Медики предупреждают: коронавирус научился маскироваться под безобидное заболевание

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  • 23.06.2021, 14:37
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Медики предупреждают: коронавирус научился маскироваться под безобидное заболевание

Заразившиеся продолжают общаться и распространять инфекцию дальше.

В чем не откажешь коронавирусу, так это в его жизнеспособности и умению приспосабливаться к меняющимся условиям. Мало того, что он постоянно мутирует, добавляя все новых осложнений, так научился еще и мимикрировать под вполне безобидные сезонные заболевания, что осложняет его диагностику на начальном этапе, пишет healthinfo.ua.

Сейчас все чаще заболевшие жалуются уже даже не на потерю обоняния, а на головную боль, болезненные ощущения в горле и насморк. Все это очень схоже с обычной простудой, с которой мы научились вполне миролюбиво существовать, даже не уходя на больничный. А значит продолжается общение с широким кругом общественности и распространение инфекции.

«Человек не осознает этого. Он думает, что у него какая-то сезонная простуда, и ходит на вечеринки, заражая других. Мы изучаем основные признаки инфекции. И теперь они не такие же, как раньше», — бьет тревогу профессор генетической эпидемиологии Тим Спектор из Королевского колледжа Лондона в издании Daily Mirror.

Именно этот фактор может привести к тому, что заболеваемость снова вырастет.

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