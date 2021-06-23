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Красный уровень опасности объявлен в Беларуси в четверг

  • 23.06.2021, 18:07
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Красный уровень опасности объявлен в Беларуси в четверг

Ожидается до +36 градусов.

Красный уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси 24 июня, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг ожидается переменная облачность. Местами по стране, а по Гродненской области на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. В дневные часы по западу при грозах местами ожидаются сильные дожди, возможен град. Ветер прогнозируется юго-восточный 4-9 м/с, при грозах - с порывами до 14 м/с, днем по западу в отдельных районах - до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 17-23 градусов выше нуля. Днем будет 29-34 жары; на большей части Гомельской и Могилевской областей, на остальной территории местами - плюс 35-36.

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