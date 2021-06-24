Ученые рассказали о пользе какао для здоровья 3 24.06.2021, 11:04

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В рамках исследования добровольцы выпивали стакан молока с этим напитком.

Какао-порошок может способствовать улучшению остроты зрения у здоровых молодых людей. К такому выводу пришли ученые Мадридского Университета Комплутенсе (UCM) и ИКТАНА (Институт науки и техники питания и питания CSIC), сообщают «Известия».

Так, в ходе исследования было рассмотрено воздействие на организм двух пищевых полифенолов: флаванолов какао и антоцианов красных ягод. Работа опубликована в журнале Functional Foods.

Было установлено, что флаванолы, содержащиеся в какао, оказывают стимулирующее действие на нервную систему, что влияет на улучшение внимания и зрительной памяти, а также остроты зрения.

В рамках исследования добровольцы выпивали стакан молока с какао, ягодами или напиток без добавок в три отдельных приема. Для определения остроты зрения в 4 м от участников были помещены буквенные диаграммы, которые были показаны в высоких и низких условиях освещения.

Чтобы обеспечить точность результатов исследования, специалисты предварительно провели серию опросов и тестов для подтверждения отсутствия каких-либо дефектов и патологий у добровольцев.

«Нам необходимо провести некоторые дальнейшие исследования в качестве доказательства концепции, чтобы подтвердить, что эффект реален и что результаты могут быть применены к разработке продуктов, которые могут помочь улучшить остроту зрения и внимание в определенных популяциях», — рассказала одна из авторов работы Соня де Паскуаль-Тереза.

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