Беларусь вытесняют с мирового рынка нефтепродуктов рекордными темпами 27.06.2021, 8:53

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Из пяти «дочек» Белорусской нефтяной компании за рубежом остались рабочими только две.

Итак: из 5 дочерних компаний Белорусской нефтяной компании за рубежом остались рабочими только две -

БНХ-УКРАИНА и Европейская трейдинговая компания в Росиии, пишет телеграм-канал zaprauka.by.

Великобритания внесла английскую «дочку» БНК - в санкционные списки и заморозила все ее активы и счета, а также запретила любую активность с ней.

Последний санкционный пакет ЕС, включающий нефтяные секторальные санкции в отношении белорусских нефтепродуктов, сделал невозможным реализацию и их вывоз (транзит) в страны Европейского Союза.

Тем самым на рынках Балтии, Польши и стран Восточной Европы после 25 июня 2021 года не будет белорусских нефтепродуктов (кроме завершения обязательств по контрактам, заключенным до этой даты).

Общая цена вопроса по всем позициям кодов ТН ВЭД (2710, 2711, 2712, 2713 и 2715) составляет 477,3 тыс. тонн нефтепродуктов в год на сумму 160,5 млн долларов США (по данным 2020-го года).

Именно этих позиций лишится белорусских экспорт в Европу. Его место с удовольствием займут местные НПЗ, которые сталкиваются с сокращением потребления топлива из-за COVID-19, а также легко могут пополнить и российские экспортеры (в особенности по ДТ).

Новый пакет санкций ЕС прямо не запрещает деятельность европейских «дочек» БНК. Формально они могут вести коммерческую деятельность по своему профилю с нефтепродуктами иных производителей. Но этого никогда исторически не было и без гарантированного белорусского ресурса они вероятнее всего вынуждены будут свернуть свою деятельность или «порезать» штат до директора с секретаршей.

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