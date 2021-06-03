Экономист о БелАЭС: Исполняются самые худшие прогнозы 4 3.06.2021, 16:33

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Борис Желиба

Ситуация должна насторожить не только литовцев, но и белорусов.

Известный экономист Борис Желиба уверен, что с пуском БелАЭС не только электричество продолжит дорожать, но появится ряд серьезных проблем.

— Относительно БелАЭС, к сожалению, исполняются самые худшие прогнозы, — отметил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» доктор экономических наук Борис Желиба. — Очевидно, что расчет был на экспорт большей части электроэнергии на Запад. Но реалии таковы, что на Западе уже точно никто не будет покупать белорусскую энергию. Даже с Украиной, которая последние месяцы хоть что-то покупала, после посадки самолета обострились отношения.

Мне кажется, и то, что так долго не могут запустить первый блок, говорит не о каких-то плановых работах, как это пытаются представить, а о качестве строительства и технологиях самой АЭС. И это должно насторожить не только литовцев, но и нас самих.

Экономист перечислил основные, на его взгляд, проблемы, которые появятся в Беларуси с пуском электростанции.

— Вроде бы, согласно каким-то расчетам, обещали, что с введением АЭС стоимость за 1 кВт~ч электроэнергии будет дешевле. Но, если учесть другие факторы, то надеяться на это не стоит.

Во-первых, мы получили огромный кредит с серьезными штрафными санкциями. Во-вторых, не решена проблема с захоронением отработанного топлива. А это очень дорогая статья.

В-третьих, это проблемы с экологией. Еще на примере Чернобыля было доказано, что работающий реактор загрязняет окружающую среду даже без катастрофы. И если французы, еще одни известные строители АЭС, преуспели с более совершенными технологиями, которые гасят эти выбросы, то вряд ли такое можно сказать о россиянах.

Потом, электростанция проработает 30-50 лет, и, я уверен, никто не учитывал стоимость ее закрытия. Это огромные затраты, которые тоже нужно предусматривать. Так что, по совокупности факторов никак не приходится ожидать удешевления электроэнергии, — уверен доктор наук.

Он опроверг предположения Лукашенко о том, что Литва может «вернуться к Игналинской АЭС».

— Никогда этого не произойдет, потому что слишком много европейских денег пошло на то, чтобы ее закрыть. Повторю, закрытие АЭС практически равномерно по стоимости ее строительству.

А вот пример Польши — это совсем другое дело. Но даже если они решат построить у себя АЭС, во-первых, они точно могут ориентироваться на экспорт в европейские страны, во-вторых, экономика Польши по ВВП почти в 10 раз больше экономики Беларуси и там внутренние потребности несоизмеримы с нашими.

И, главное, Польша не будет строить такой объект по российскому проекту, — полагает известный экономист.

Он считает, что и для Беларуси данный проект мог бы быть успешным, однако при наличии нескольких, в настоящее время сложно выполнимых условий.

— Когда-то правительство подготовило перечень потенциальных внутренних потребителей электроэнергии. В этом списке, например, значилась усиленная электрификация железных дорог, перевод Джили на выпуск гибридов и, соответственно, повсеместное строительство зарядных станций.

Также внедрение мощных электрических котлов в промышленность, оснащение нового жилья и перевод старого жилфонда на электроплиты и т.д.

Однако на все это, чтобы по максимуму задействовать внутреннее потребление, тоже нужны огромные средства и, главное, нужна растущая эффективная рыночная экономика.

И если говорить чисто рыночным жестким языком, для того, чтобы загрузить БелАЭС, придется закрыть две наших ГРЭС — Лукомльскую и Березовскую. Что сразу повлечет социальные проблемы, потому что там работает много людей.

Еще до строительства АЭС поднимался вопрос о том, чтобы модернизовать ГРЭС, поставить там современные турбины. Это было бы менее затратно, и в то же время более соизмеримо с нашими внутренними потребностями.

А так, поскольку все выше перечисленные условия выполнить невозможно, скорее всего, и здесь нам не обойтись без российской помощи. Если будет пущен и второй блок, думаю, России придется покупать что-то, хотя бы для того, чтобы мы могли расплачиваться с ними по кредиту, — сказал Борис Желиба.

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