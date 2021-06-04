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МИД Латвии призвал граждан своей страны воздержаться от поездок в Беларусь

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  • 4.06.2021, 9:33
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МИД Латвии призвал граждан своей страны воздержаться от поездок в Беларусь

Это касается и белорусов, у которых есть постоянный вид на жительство в балтийской стране.

МИД Латвии призвал граждан своей страны воздержаться от поездок в Беларусь, сообщает ТАСС.

«Принимая во внимание ситуацию с безопасностью, особо призываем оценить необходимость поездок в Беларусь. Кроме того, строгие правила миграции были еще ужесточены. Они могут коснуться и наших граждан, и белорусов, у которых есть постоянный вид на жительство в Латвии», — сказал пресс-секретарь МИД Янис Бекерис в интервью Латвийскому телевидению.

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